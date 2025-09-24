『75周年記念』ポップアップストア！PEANUTS「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」

PEANUTS（スヌーピー）75周年を記念したポップアップストア「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」が2025年9月19日より開催中！

75周年限定アイテムの販売と特別展示が楽しめるイベントです。

PEANUTS『75周年記念』ポップアップストア「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」

イベント名HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS開催期間2025年9月19日（金）〜10月2日（木）営業時間10:00〜20:30（最終日18:00まで）会場東京内容75周年限定グッズ販売、特別展示購入URLhttps://town.snoopy.co.jp/item/original/75th2025_tokyo.html

「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」は、PEANUTS誕生75周年を記念して開催中の特別なポップアップストア。

1950年の連載開始から75年という節目を祝い、限定グッズの販売と貴重な展示を同時に楽しめる構成。

スヌーピーファンにとって見逃せない記念イベントとなっています。

75周年限定グッズラインナップ

75周年を記念した限定アイテムが4種類以上登場するのが最大の魅力！

各アイテムはPEANUTSの75年間の歩みを象徴するデザインで構成されており、ファンコレクターにとって価値の高い内容となっています。

第1弾のアイテムは、PEANUTSの歴史を象徴するデザインを採用した記念品。

第2弾では、スヌーピーとチャーリー・ブラウンの名場面をモチーフにした特別仕様のアイテム。

第3弾は日常使いできる実用性と記念品としての価値を両立させた設計。

第4弾では、コレクター向けの特別仕様で75周年の節目にふさわしい豪華な仕上がりとなっています。

期間限定ノベルティプレゼント

2025年10月2日まで限定で5つの特別ノベルティアイテムをプレゼント中！

購入者特典として用意されたこれらのノベルティは、PEANUTS75周年の記念品として特別な価値を持つ内容。

期間限定という希少性も相まって、ファンの注目を集める特典となっています。

PEANUTS75年の歴史展示

1950年の連載開始から現在までの75年間を振り返る貴重な展示を実施中。

チャールズ・M・シュルツが生み出したキャラクターたちの軌跡と、世界中で愛され続ける理由を深く理解できる構成となっています。

歴史展示エリアでは、チャールズ・M・シュルツの創作活動の軌跡を詳細に紹介。

記念展示では、貴重な原画や資料を通じて、PEANUTSキャラクターたちの誕生秘話を紹介。

特別展示アイテムでは、PEANUTSファンなら必見の歴史的価値の高い展示内容となっています。

PEANUTS75周年の軌跡

1950年に始まったPEANUTSは、75年間にわたって世界中で愛され続けてきた作品。

Peanuts WorldwideとWildBrainの管理のもと、現在も新たなファンを獲得し続ける普遍的な魅力を持つ。

過去70年以上の歴史を持つキャラクターとして、今なお進化を続ける姿を展示で体感できます。

75周年という記念すべき節目を祝う「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」。

限定グッズの販売、特別ノベルティ、貴重な歴史展示のすべてを楽しめる、ファンにとって特別な体験。

10月2日までの開催のため、早めの来場がおすすめです。

開催中のPEANUTS75周年記念ポップアップストア「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」の紹介でした。

