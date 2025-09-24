»°ÅÄ´²»Ò¡¡¡Ö·ë¹½¤Ï¤«¤É¤ë¡×ÆÈÆÃ²á¤®¤ëÁÝ½ü½Ñ¤È¤Ï¡©¡¡¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤¢Á³¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶Ã¤¤Î¡ÈÁÝ½ü½Ñ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤éÁÝ½ü¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¡£»°ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥«¥Ä¥é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡£µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ß¡£»×¤ï¤ÌÈ¯¸À¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¡Ä¡×¤È¤¿¤¸¤í¤°¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤Ë¡Öµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤ªÁÝ½ü¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë½÷Í¥¤«¤éÁÝ½ü¤ÎºÝ¤ÏÌò¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤ÈË°¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥í¥óÌÓ¤À¥·¥ç¡¼¥È¤À¤¯¤ê¤¯¤ê¤À¤Ã¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¥«¥Ä¥é¤ò¡Ë¤«¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ªÁÝ½ü¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸þ°æ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÁÝ½ü½Ñ¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£»°ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª·ë¹½¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È´«¤á¤¿¡£