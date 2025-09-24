【MLB】ダイヤモンドバックス 5ー4 ドジャース（9月23日・日本時間24日／フェニックス）

【映像】何度も首を振り、頭を“ポカッ”とたたく一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が6回のマウンドを降りる際、自身で頭を叩き、反省する仕草を見せた。

今シーズン14試合目の先発となった大谷は、ドジャースが3-0と3点リードで迎えた6回に、2本のヒットで2死一、二塁のピンチを招く。一発が出れば同点となる場面で、打席に入ったのは4番のモレノ。大谷はカウント2ボール2ストライクからの6球目にスライダーを投じた。モレノに捉えられたものの、打球はセンターの守備範囲でパヘスががっちりと捕球。センターライナーとなり、この回を無失点で切り抜けた。

センターのグラブにボールが収まったのを確認した大谷は、自身に喝を入れるかのように頭を叩き、首を傾げながらベンチへと引き上げていった。まるで自身の投球に納得していないかのような反省顔だった。

このシーンに対し、ABEMAで解説を務めた長谷川滋利氏は「（プレーオフに向けて）これだったらダメだと本人は思ったと思う」と語りつつ、「あんまり自分自身に厳しくするのも…十分やってるので」と大谷を思いやった。

間違いなく今季の“最大出力”だったことについては、「明日どうのこうのよりも（疲労が）ちょっとずつ溜まっていきますからね。プレーオフに向けて心配ではありますよね」と、投手としての疲労の蓄積について経験を交えてコメントした。

この日の大谷は6回無失点、被安打5、奪三振8、与四球0、球数91と、圧巻の投球でダイヤモンドバックス打線をねじ伏せた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）