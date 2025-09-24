¥â¥ì¥¹¥¥ó ¡ß MIYAKE DESIGN STUDIO¡¢¿·ºî¡ÖNOTE-A-NOTE¡×¤Ç¡È½ñ¤µ¤¹¡ÉÊ¸²½¤òºÆ¹Í¤¹¤ë
2025Ç¯10·î1Æü¡¢¥â¥ì¥¹¥¥ó¡ÊMOLESKINE¡Ë¤ÈMIYAKE DESIGN STUDIO¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖNOTE-A-NOTE¡×¤¬À¤³¦Æ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤¬¶¦Í¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»æ¤Ë½ñ¤µ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎºÆÈ¯¸«¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¾»É¤ä¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤Ï¿Í¤È¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¼¤á¡¢Ê¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖNOTE-A-NOTE¡×¤Ï¤½¤ÎÊ¸²½¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤È¥Î¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Moleskine
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÂ¤·Á¤ÈÍÑÅÓ¤Î¹¤¬¤ê
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢8¿§Å¸³«¡£É½»æ¤Ë¤ÏISSEY MIYAKE¤Î¥í¥´¤ò¥·¥ë¥Ð¡¼Çó¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥â¥ì¥¹¥¥ó¤Î¥í¥´¤ò·¿²¡¤·¡£Ãæ±û¤Ë°ìËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï³ÈÄ¥¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬È÷¤¨¤é¤ì¡¢Ì¾»É¤ä¥«¡¼¥É¤ò¼ý¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ØÊ¢¼°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï»×¹Í¤äµ²±¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Moleskine
µÏ¿¤«¤é¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ø
¡ÖNOTE-A-NOTE¡×¤Ï¡¢¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥É¤ä¥Î¡¼¥È¤ÎÊÝ´ÉÈ¢¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¡¢»È¤¤½ª¤¨¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¹¤ëÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤ÈµÏ¿¤ò»þ´Ö¤´¤È¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È¸Ä¿Í¤Î¿Þ½ñ´Û¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Moleskine
Ê¸²½¤ò±Û¶¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×
¥â¥ì¥¹¥¥ó¤ÏÎò»ËÅª¤Ë·Ý½Ñ²È¤ä»×ÁÛ²È¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Î¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£°ìÊý¤Ç¡¢MIYAKE DESIGN STUDIO¤ÏÁÇºà¤ä¹½Â¤¤Ø¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÎÅ¯³Ø¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖNOTE-A-NOTE¡×¤Ï¡¢Ê¸²½¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È½ñ¤¯ÂÎ¸³¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Moleskine
¡ØNOTE-A-NOTE¡Ù by MOLESKINE and MIYAKE DESIGN STUDIO
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§107mm ¡ß 71mm
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¯¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¡¢¥Þ¡¼¥È¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¥ì¥Ã¥É¡¢¥¢¡¼¥¹¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥«¥É¥ß¥¦¥à¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥¤¥¨¥í¡¼
Moleskine¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Moleskine®¤Ï2À¤µª¤Î´Ö¡¢¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ô¥«¥½¡¢¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤µÚ¤Ó¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Á¥ã¥È¥¦¥£¥ó¤Ê¤É¤Î·Ý½Ñ²È¤ä»×ÁÛ²È¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÀâÅª¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ê·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¥â¥ì¥¹¥¥ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÁí³ç¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÇÁÛÁüÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤À¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÃ£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÂ¤À¤äÁÛÁüÎÏ¡¢»×¹ÍÎÏ¤ò°é¤ß¡¢µ²±¤ò¤È¤É¤á¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÈà¤é¤ÎËèÆü¤ÈÎ¹Ï©¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Î¸ÄÀ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MIYAKE DESIGN STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1970Ç¯ÀßÎ©¡£ISSEY MIYAKE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ØÏ¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤¬¿¿¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢°áÉþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾´ë¶È¤È¶¦Æ±³«È¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î´ë²è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥â¥ì¥¹¥¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
03-5962-7603
