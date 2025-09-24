藤井サチ、“生理前に飲む”おすすめの鉄分サプリ「イライラが軽減される気がしています」

藤井サチさんが、自身のYouTubeチャンネルに『毎日メイクしながら【Q&A】馴れ初め /お金の話 /美容』という動画を投稿。さまざまな質問に回答する中で、“女性ホルモンによる不安やイライラに効くもの”として、「鉄分のサプリをおすすめしたい」と愛用品を紹介してくれました。

藤井さんが、「私が飲んでいるのはこの子なんですけど」とこちらを紹介。

■ヘム鉄

ワカサプリ / ヘム鉄 税込3,240円（公式サイトより）

1日3粒で9mgの鉄分を補うことができるサプリメント。

公式サイトによると、ヘム鉄は鉄イオンの周りをヘム基(タンパク質)で覆われた鉄分で、非ヘム鉄に比べて胃にやさしいとされており、過剰摂取による胃のむかつきや胃もたれがないそう。

内容量はおよそ1ヶ月分となる27.9g（90粒）となっています。

■生理中の鉄分不足を防ぐために

藤井さんは、「生理ってさ、体の鉄分をものすごく失わせているものだから、イライラして当たり前なんじゃないかなって思うんですよね」「だから、鉄分を補ってあげると、かなり改善される気がする」とコメント。

また、「私はさっきのご紹介したサプリを1日3粒飲んでいて、ビタミンCと一緒に飲んであげると吸収力が上がるらしいので飲んでいるんですけど。特に生理前10日前くらいから飲むと、だいぶイライラが軽減される気がしています」と、個人的に効果を感じた飲み方も合わせて教えてくれました。

