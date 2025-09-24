白濱亜嵐、肉体作りで刺激を受けたGENERATIONSメンバー「LDHの中でも確実にNo.1の筋肉」

9月24日、フジテレビ系『めざましテレビ全部見せ』に、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐がVTR出演。肉体作りで刺激を受けたメンバーを明かした。

9月18日に発売された2nd写真集『Hallelujah!!』で鍛えられた肉体を披露した白濱は、番組インタビューの中で、筋トレについて、「日常的な行いというか。ほんと歯磨きするのと同じ感覚でやってるというか」とコメント。

その上で、GENERATIONSのメンバーからも刺激を受けているとして、「マッスルモンスターの中務裕太がいるので。今もうLDHの中でも確実にNo.1の筋肉を持つ男」と中務裕太の名前をあげ、「当初そんな感じじゃなかったんですよ。なんならちょっと『筋トレって人間するもんちゃうやろ』みたいな、『ライオン筋トレせぇへんけど強いやろ』みたいな感じで言ってたんですよ」「なのに急に筋トレハマり出して、ここ1〜2年ぐらいで、その成長度がエグくて」と振り返った。

また、「裕太くんはほんとにもう筋トレが上手いなって思いますね、ジムで一緒になっても」と話し、「ジムに新しいマシンがいくつかできて」「裕太くんがやってるの見て、『あ、あの使い方おもろいな』みたいな。裕太くんがいない時に僕こっそりやってます。同じ方法で」と、各々で筋トレに励んでいると語っていた。