開業から半年を迎えた広島駅ビルの商業施設「ミナモア」には、観光客だけでなく地元広島の人たちも多く訪れ、当初の想定を超える賑わいとなっています。

■もんじゃ焼き店
「結構並ばれましたか？」「1時間半」「ありがとうございます」

鉄板の上でふつふつ、とろとろに焼きあがる「もんじゃ焼き」。東京・下町の名物です。

■月島もんじゃ　もへじ　広島駅　松原拡希店長
「ここまで大反響をいただけるというのは想像以上」

お昼時。ミナモア6階に中四国地方初の店舗を出したもんじゃ焼き店の前には数十組が並んでいました。1時間半並んだという山口県から来た女性。あつあつのもんじゃを頬張ると…。

■山口からの客
「おいしい」「待ってよかった。食べたかった」

こちらの家族連れは広島市東区から訪れました。

■広島市東区からの家族連れ客
「月島で食べて、みんなでハマってしまって、広島でも来た」
■子ども
Q.どんなところが好きか「もっちりしているところ」

店はスタッフを増やすなどして、待ち時間を減らすための対策をとっています。

■月島もんじゃ　もへじ　広島駅　松原拡希店長
「特に広島の地元の方が多い。お好み焼きの文化が根強くある広島の地で、別物として本場月島のもんじゃをより多くの方にお届けできるようにしていきたい」

ことし3月、「ミナモア」のオープンで広島の陸の玄関口は大きく変わりました。地下1階から地上9階に217店舗が入り、中四国地方初の店舗も46に上ります。来館者数は平日で7万人から8万人。土日は10万人以上と当初の想定を上回っています。JR西日本によると、広島・山口エリアの運賃収入はミナモアのオープン以来、去年より10％以上増えています。さらに8月には広島電鉄の路面電車が駅ビル2階に乗り入れを開始。利便性が高まり、にぎわいが増しました。

■利用者
「いっぱい行くところがあって、子どもから大人、おばあちゃんまで家族そろって来られて楽しいです」
「もともと広島に住んでいて、九州に行って久しぶりに帰ったらすごく変わっていた。市内（中心部）まで出なくてもここで楽しめます」

一方、広島市の中心部、八丁堀・紙屋町地区にも変化が起きています。生活雑貨などを扱うハンズが入っていたビルには、ディスカウントストアのドン・キホーテの出店が決まり、来月7日のオープンに向け準備が進んでいます。また、紙屋町エリアのパセーラには、10月に都市型の水族館、11月にはフードホールがオープンする予定で、来年にかけて改装が続きます。そして広島駅でも…。

■長通麻弥 記者リポート
「広電の乗り場からこちら、工事中のペデストリアンデッキがエールエールA館とつながる予定です」

完成予定の来年春には、広島市の中央図書館の移転オープンも控えています。広島駅の周辺も含めた賑わいづくりが期待されます。

【2025年9月24日放送】