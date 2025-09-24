プロボクシングの帝拳ジムは２４日、同ジムの公式ホームページで、９月６日から延期となっていた主催興行「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．３６」を１０月４日に後楽園ホールで開催すると発表した。

メインイベントは、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーウエルター級王座決定戦と日本同級タイトルマッチの２冠戦。日本王者の豊嶋亮太（２９）＝帝拳＝が日本同級３位・安達陸虎（２７）＝大橋＝と対戦する。豊嶋は４月、出田裕一（三迫）に４回ＴＫＯ勝ちして王座を獲得しており、今回が日本王座の初防衛戦となる。対する安達はタイトル初挑戦。

豊嶋は所属ジムの公式ホームページで「久しぶりにメインイベントでの登場です。初防衛を果たし、アジアパシフィックタイトルを獲る。試合は一つですがやらなくちゃいけない事は二つです！ ＷＢＯアジアを獲れば世界ランキング入りもできるので、モチベーションも高く日々準備できています。…強さと技術で上回って勝利します！」などと意気込みを語った。

戦績は豊嶋が２１勝（１２ＫＯ）３敗１分け、安達が１９勝（１４ＫＯ）４敗１分け。

セミファイナルでは、今年３月にレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けし、ＷＢＯ世界ライトフライ王座から陥落した岩田翔吉（２９）＝帝拳＝が再起戦に臨む。対戦相手は、３月に現ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ミニマム級統一王者オスカー・コラーゾ（２８）＝プエルトリコ＝に挑戦して５回ＫＯ負けしたＷＢＯ同級３位のエドウィン・カノ（２７）＝メキシコ＝。４９・９キロ契約１０回戦で対戦する。

岩田は所属ジムの公式ページを通じ「再起戦を強い選手とやらせていただけてとても嬉しく思います。自分らしさを出して必ず復活します」などと再起への決意を示した。

戦績は岩田が１４勝（１１ＫＯ）２敗、カノが１３勝（４ＫＯ）３敗１分け。

アンダーカードでは、４戦全勝（４ＫＯ）の日本ライト級９位・高橋麗斗（パンチアウト）と同１０位の川口高良（協栄）が対戦。日本ユース・ライトフライ級王座決定戦では、日本同級９位・大木彪楽（横浜光）と同１０位・寺下列（エスペランサ）が王座を争う。また第１試合では、宮田彪我（帝拳）が日本スーパーフェザー級１４位の榊野凱斗（角海老宝石）と拳を交える。宮田は所属ジムの公式ページで「１試合目から会場をぶち上げたいと思います！！ カッコいいボクシングをします！」と観客を沸かせる試合を誓った。