9月24日は何の日かご存じですか？実は「清掃の日」です。1971年、この日に廃棄物の処理や分別についてのルールを定めた法律「廃棄物処理法」が施行されたことにちなんで、記念日として制定されました。

年末の大掃除で憂鬱な気分にならないように、清掃のプロに掃除の「コツ」を聞きました。

エアコン、窓掃除のコツ

熊本市や合志市で家庭向けのハウスクリーニングを行っている「おそうじやさん」代表の石井大さんです。

おそうじやさん 石井大代表「ほぼ月に休みがない状態で、1日に多くて3軒くらい。月60軒近くまわっている状況」

この時期は、企業の転勤に伴う引っ越しで依頼が増えることに加え、今シーズンは8月の大雨被害で建物のクリーニングの依頼もありました。

大忙しの石井さんに、この時期に依頼の多い「エアコン」と「窓」を例に、家庭でもできる掃除のコツを教えてもらいます。

エアコンは「月1で掃除を」

1つ目は、エアコンの清掃です。残暑が厳しい今年は特にエアコンの清掃依頼が多いといいます。

手入れ時期の目安は？

石井さん「フィルターの掃除、これを最低でも月に1回していただけると中の状態が変わります」

汚れを落としやすくする「フィルター掃除のポイント」は？

石井さん「フィルターの表から空気が来るので、洗っていく時には裏側からシャワーをあてていくと落ちやすい」

風を吸い込むフィルターの外側にホコリが付くため、中の網目に絡まないよう内側から水をかけることがポイントです。

また、油汚れも多く付着しているため、お湯で掃除することも効果的です。

窓につく「白い汚れ」対策は…

2つめは、窓の清掃です。台風や大雨のシーズンに依頼が増えるのが窓まわりの掃除です。

ガラスにつく白い汚れ、気になりますよね？

石井さん「ガラスは拭き残しが一番、汚れになりやすいんですね。水気が残るイコール汚れが残ると思っていただければ」

汚れの原因は、水に含まれている汚れや不純物です。

対策は、水切りワイパーや乾いた布などで「水気をしっかり拭き上げること」。水気が残ると、かえって汚れてしまうのだそうです。

最後に石井さんに聞きました。家をきれいに保つため、一番、大切なことは何ですか？

石井さん「お掃除をためてやるよりも、こまめにやる。ちょっとした区切りでちょっとずつ進めていくと、全体的に12月くらいにきれいになると思います」

「コツコツ掃除」を始めようかな？ あると便利な掃除グッズ

進化する掃除グッズについても聞いてきました。

「アミュプラザくまもと」にある、日用雑貨などを取り扱う「ハンズ ビー」です。掃除グッズも充実しています。

担当の松粼さんに、人気の商品を紹介してもらいました。

まずは、お掃除モップの「トレループ」

取っ手の部分の伸縮が簡単で、角度も変えることができ、棚の上やエアコンの上など高いところの掃除も楽にできます。

さらに…。

ハンズ ビー アミュプラザくまもと店 松粼颯希さん「専用のケースに通していただくと、ケースのなかにホコリがたまるような仕様となっている」

ごみを捨てる時に手を汚さないことも人気の理由だといいます。

続いてはぬいぐるみのような商品です。

お風呂で使う清掃グッズだということですが、これは一体…？

その正体は

松粼さん「見た目からは想像がつかないのですが、湯舟に浮かべて汚れをとる商品です」

商品の中には、油を吸着する繊維が入っていて、浴槽の汚れの原因となる皮脂を取り除きます。

松粼さん「汚れというのは蓄積されるとやはり、落ちにくかったり時間がかかったりすると思うんですけど、日頃からちょっとした手間を加えることで掃除がグッと楽になることがポイントだと思う」

「頑張り過ぎない」「溜めない」をキーワードに、掃除を「楽しい時間」にする工夫をしてみてはいかがでしょうか。