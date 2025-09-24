カルビー、濃厚なバターの風味「ポテトチップス しおバター味」新発売/全国のローソン店舗で数量限定販売

カルビーは9月30日から、全国のローソン店舗で「ポテトチップス しおバター味」を販売する。数量限定で、想定価格は税込170円前後となっている。

「カルビー ポテトチップス」シリーズは、2025年9月に発売50周年を迎えたロングセラー商品。今回の新フレーバー「しおバター味」は濃厚なバターの風味が特徴で、いつもと違うフレーバーにチャレンジしたいが、安心感があるブランドを選びたいという消費者に向けて開発された。

〈甘くないバター味として新登場〉

カルビーは現在も「しあわせバタ〜」「しあわせ濃厚バタ〜」といった甘じょっぱいバターフレーバーを展開しているが、「しおバター味」は甘くないバター味である点が特徴。隠し味には「ポテトチップス うすしお味」と同じ昆布パウダーが使用されている。

〈「しあわせバター味」の特徴〉

◆北海道製造バターを使用した濃厚なバター風味と、ほどよい塩味の甘くないバター味。

◆パッケージは、溶け出すバターの画像を中央にレイアウト。左上には「カルビーポテトチップス」発売50周年のロゴが掲載。

◆内容量は55gで、想定価格は税込170円前後。全国のローソン店舗で数量限定販売

「ポテトチップス うすしお味」パッケージの主な変遷