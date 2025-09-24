川口オートのナイター「東京スポーツ新聞社杯」が２５日、開幕する。吉林直都（２６＝浜松）にとっては来期のＳ級へ向けリズムアップを狙うシリーズだ

６月６日の浜松一般戦準決から白星なしと苦戦続き。「最近はエンジンが良くなくて…」と、近況には思わず首をかしげる。

それでも、苦境脱出のヒントは徐々に見えてきている。今年４月の当地ＳＧオールスターでは予選４戦で２勝をマークして準決に進出。実績のある走路とあって「川口のＳＧを走った時のクランクに替えてみてタイヤもまた当てる。たぶんクランクに原因があると思う。Ｓはエンジンさえ良ければ普通に切れると思うから、まずはエンジンを良くしたい」。リズムアップのために、前検日から作業に走り回った。

１０月からはデビュー初のＳ級昇格も決定。Ｂ級から一気のジャンプアップにも冷静そのもので「Ｓ級にはなれたけど、まだ全然実力が伴っていないと思う。Ｓ級のプレッシャーに負けないように頑張りたい。ランキングに見合うように、今節は手を動かし続けたい」とキッパリ。懸命な底上げから、最高ランクたるゆえんを走路で見せる。