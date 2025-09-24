NEXZ、初の関西冠番組『NEXZとCafeへ』第1回放送詳細＆写真解禁！ファンを魅了する「あ〜ん選手権」に期待

NEXZの関西初の冠番組『NEXZとCafeへ』の放送を控え、第1回放送の詳細が明らかになった。

MBSでは、9月30日深夜0時26分から4週にわたり『NEXZとCafeへ』を放送する。

同番組では、Stray KidsやNiziUの後輩であり、人気急上昇中のグローバルボーイズグループNEXZが大阪の有名カフェでスイーツを学ぶ。さらに超有名スイーツ店「クラブハリエ」とコラボし、7人で力を合わせてバームクーヘンを開発する姿も届ける。

リーダーTOMOYAから関西初の冠番組決定を聞き喜ぶNEXZの姿が放送される。まず関西出身メンバーを中心に3チームに分かれ、大阪で話題のカフェを巡り、そこで得たスイーツの知識をもとに最強のオリジナルスイーツを試作。また、「クラブハリエのバームクーヘン」とのコラボ企画も決定しており、スイーツ好きなメンバーたちは大興奮。

第1回のロケでは、HARU・SO GEON・SEITAチームが大阪・松屋町のチョコレート専門店「エクチュア」を訪れる。そこで彼らが目にしたのは、SNSで話題沸騰中の“賞味期限10秒”という「オリジナルパフェ」。一口食べた3人はその美味しさに目を丸くし、「今まで食べてきたチョコと全く違う！」と感動する。

さらに、この店の名物チョコレートケーキをかけたゲーム「NEX2Y（NEXZのファンの呼称）勝手にあ〜ん選手権」に挑戦。カメラの向こうにいるファンを誰が一番キュンとさせられるかを競い合い、個性豊かな「あ〜ん」に現場は大盛り上がりとなる。

また、コースターの裏に書かれたテーマについて語る“コースタートーク”のコーナーでは、HARUがSO GEONとSEITAにテレビの前で初めて伝える想いを告白。メンバー同士の熱い絆にも注目だ。

さらに放送に先立ち、9月24日から27日まで4日間連続でTVer限定動画が配信される。ロケを終えたメンバーへのインタビューや移動中の会話など、3チームそれぞれの素顔が収録されており、9月30日スタートの本編がより楽しみになる内容となっている。

加えて、地上波放送終了後には#1・#2・#3の未公開トークをTVer限定で配信予定。余すことなくNEXZメンバーの魅力を堪能できる内容となっている。