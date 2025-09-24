北村匠海・高畑充希・井浦新「にじいろカルテ」再会ショット公開「プライベート感満載」「文章に愛感じる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の北村匠海が2025年9月23日、自身のInstagramを更新。2021年放送のテレビ朝日系ドラマ「にじいろカルテ」で共演した俳優・井浦新と高畑充希とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】北村匠海・高畑充希・井浦新ら、リモート交流会の様子
北村は「左からブチギレおかっぱ看護師 くせにポイント第1位外科医 とにかく野菜を切れない内科医です」と同ドラマでの役柄を添えてモノクロで撮影した3ショットを公開。井浦も、「虹ノ村診療所の凸凹トリオは今も仲良く元気にしてますよ〜」と劇中に登場する3人の職場に触れ、北村・井浦・高畑の3人が並んで歩く後ろ姿を投稿している。
この投稿には「続編待ってる」「今でも仲良しで嬉しい」「エモい」「プライベート感満載」「文章に愛感じる」「関係が素敵すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
