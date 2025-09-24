ENHYPEN・ソヌ、“濡れ髪×素肌チラ見え”で色気爆発！艶っぽビジュアルでファンを虜に「最高すぎ」【PHOTO】

ENHYPENのソヌが艶やかなビジュアルでファンを虜にした。

【写真】「韓国オッパ」ソヌ、ビジュ爆発

ソヌは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、写真を公開した。

公開された写真のソヌは、アンバサダーを務める「PRADA」の衣装をまといポーズを決めている。ブラウンのレザージャケットとパンツのセットアップに、胸元まで開けたシャツを合わせたラフなスタイル、さらに濡れ髪風のヘアがセクシーかつクールな雰囲気を際立たせている。

この投稿を見たファンからは「最高すぎませんか？」「イケメンすぎる」「言葉が出ない」「なんでこんなに男らしいの」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）

なお、ソヌが所属するENHYPENは現在、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」を開催中で、10月24〜26日のソウル公演でフィナーレを迎える予定だ。

◇SUNOO（ソヌ） プロフィール

2003年6月24日生まれ。本名キム・ソヌ。CJ ENMとBig Hitエンターテインメント（現HYBE）が設立した合弁法人BELIFT LABによるオーディション番組『I-LAND』に、練習生期間わずか10カ月で出演し、最終順位7位となって2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。愛嬌あふれる明るい性格が魅力で、メンバー随一の食いしん坊な一面も持つ。