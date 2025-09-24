《26歳のお誕生日おめでとう 芽郁ちゃんが決めた人生は芽郁ちゃんのものだからそれをファンである私はずっとずっと応援し続けます》

《26歳のお誕生日おめでとう どこかで生きていてくれたら、それだけで私は十分幸せ。沢山の幸せをプレゼントしてくれてありがとう芽郁ちゃん》

《25歳の芽郁ちゃんありがとう〜！！ずーっとこれからも大好きです》

9月24日、誕生日を迎えた永野芽郁（26）。Xでは熱烈なファンが本人に届けようと祝福の言葉を並べ、《永野芽郁》《芽郁ちゃん》がトレンド入り。さらに《#永野芽郁誕生祭2025》というハッシュタグも生まれ、お祝いムードに溢れている――。

永野を取り巻く状況は、この半年で劇的に変わった。振り返ると、まずは4月下旬に『週刊文春』が田中圭（41）との不倫疑惑を報道。今月11日には坂口健太郎（34）が一般女性と同棲生活を送るいっぽうで、永野と親密な関係に陥っていたという“三角関係”が同誌によって伝えられた。

永野の所属事務所は田中との不倫疑惑について否定。坂口との交際については《過去にお付き合いをしていたことは事実》と認めつつも、《当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした》と釈明していた。

「田中さんとの不倫疑惑が報じられた後、永野さんのInstagramのコメント欄には非難の声が殺到。さらに坂口さんとの報道があったことでコメント欄は大荒れ状態になり、なかには《もうこれ以上、芽郁ちゃんを擁護することはできません》と音を上げるファンもいました。現在では、最後の投稿のコメント数は1.8万件まで膨れ上がっています」（芸能記者）

しかし、そんななかでも本人は“通常運転”のようで……。

「不倫報道当時は落ち込むことがあったものの、今はもう前向きになっていると聞いています。坂口さんとの交際はすでに過去のことであり、田中さんのことももう吹っ切れているとか。まったく引きずっていないようです。

近ごろは目をぱっちりさせるための“顔トレ”に精を出して、“自分磨き”に励んでいると聞きます。これまでは清純派のイメージできましたが、その路線はもう難しいと自覚しているようで、女優として新たな立ち位置を切り開こうと思索しているそうです」（制作関係者）

仕事はセーブモードの永野だが、本人としては復帰に向けての“束の間の休日”くらいにしか思っていないのかもしれない。

「もともと永野さんは楽観的な性格で、今も焦る様子などもなくあっけらかんとしている印象。『どんな時も自分が大好き！』と以前から言っていましたが、今もその気持ちは変わらず至ってポジティブです。

今回寄せられた多くのお祝いコメントで根強いファンがいることを再確認できたのは、本人にとって復帰への活力になったでしょうね。誕生日で仕切り直しを図り、26歳の1年間を復活の年にしたいと考えているのではないでしょうか」（前出・制作関係者）

スキャンダルがあっても動じない“強メンタル”の永野。新たな1年の幕開けはポジティブマインドで迎えているかも？