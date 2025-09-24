福岡県宗像市の海岸で23日、中学3年の男子生徒が溺れ、意識不明の重体となっています。残暑が和らいだ時期に起きた水難事故。専門家は「目に見えない流れ」の危険性を指摘しました。

■白野寛太記者

「事故現場付近には、事故多発・遊泳注意と書かれた看板が設置されています。」



警察と消防によりますと、23日午後3時半ごろ、福岡県宗像市神湊の海岸で、遊びに来ていた中学3年の男子生徒9人のうち4人が溺れました。





「見えない川」とは

3人は救助され無事でしたが、海中で発見された男子生徒1人は意識不明の重体です。

9月下旬に起きた水の事故。水難学会理事の斎藤秀俊さんは、夏が過ぎたこの時期は危機感が薄れがちだと指摘します。



■水難学会・斎藤秀俊 理事

「ことしは特に暑い夏が続いたので（この時期でも）膝下くらいまでつかって遊んでいると思いますが、膝下よりもっと深い所に行こうと腰くらいまで水につかったとなると、もしそこに流れがあると一気に流されてしまいます。」

今回の水難事故は河口付近で起こったことから、斎藤さんは現場の水の流れにも注目しています。



■斎藤理事

「釣川の河口ということであれば、河口から沖に向かう流れがあります。」



海に注ぎ込む川の水によって、沖の方向に流れが生まれます。

さらにもう一つ。



■斎藤理事

「福岡市から宗像市にかけて、実は海岸近くに結構、ため池があります。ため池は当然、そこから水も漏れているので、漏れた水が海岸まで行って、海岸から地下湧水という形で海に流れ込む『見えない川』があります。」



「見える川」と「見えない川」が作り出す沖への流れ。事故が起きた23日は、潮の満ち引きが最も大きい「大潮」だったことも関係しているのではと話します。



■斎藤理事

「事故は午後3時半ぐらいに起こったと思われるので、干潮の時間帯に向かって潮が引いていたと考えられる。こうした『見えない川』が流れとして出てくるのも、やはり大潮の干潮の時間帯。これらのことを考えると、沖に向かって顕著に流れるようになってくるので、その流れに従って深みができます。」



流れに沿ってできた深み。そこに、生徒たちがはまった可能性もあるとしています。救助され無事だった生徒は23日、FBSの取材に対し「突然、深くなって足がつかなくなった」と話していました。

心がけたいことは

私たちが水辺で遊ぶ時の備えとして、まず大切なのは、浮き輪やライフジャケットの着用です。それでも溺れそうになった時に心がけてほしいことは。



■斎藤理事

「合言葉『浮いて待て』です。その場で浮いて、呼吸を確保して、救助隊を呼ぶ。それから、周りの人は119番通報をして、救助隊を呼ぶようにしてほしいと思います。」