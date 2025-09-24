特集は高知で輝く人を応援する「キラッ人」です。

今回は、黒潮町で唯一の書店をオープンし、本を通じた地域とのつながりを模索する、ひとりの女性を取材しました。



海沿いにたたずむ小さなログハウス。黒潮町唯一の書店「YamamotoMarket」です。



書店を営む、岡本里咲さん。9年前、神奈川県から母の実家がある高知に移住し7年間、黒潮町役場で勤務。町で暮らす人たちの生活を取り上げたWebマガジン「うみべのくらし」の運用など、おもに広報や情報発信を担当していました。役場を退職し、去年7月、美しい海と砂浜が目の前に広がるこの場所に書店を開きました。





店内には高知出身の作家の本や黒潮町の重要な課題でもある災害に関する本をはじめ、岡本さん独自の感性で仕入れた本がずらりと並びます。■岡本里咲さん「こういう系の本はこの人に届きそうだなとか、新しい新刊の情報とかが出版社から出てたりすると、これ多分あの人いるよなみたいな、必要そうだなというのは考えたりする」「社会の弱い部分にも目を向けたい」との思いから、病や差別を取り扱った本も積極的に置いていきたいと話します。■岡本里咲さん「本当に最近知ったばかりの方なんですけど、詩人の方で、大月町で生まれて、宿毛市で育って、四万十市でも育ってという方。途中からはハンセン病の療養所を回られて、そこの患者さんたちが書いている詩を、命の芽という詩集にして出したりとか。お客さんには持ち帰って、いつまでも自分の本棚とか、大切なところにずっと置いておきたくなるような本をと思って選んでいる」店には黒潮町はじめ県内各地から、さらに隣の愛媛県からもお客さんが訪れます。この日、書店を訪れたのは近くで民宿を営む男性。小さい頃から本が好きだという常連さんです。■常連の男性「今年の1月に知り合いのつてで『近くに本屋さんできたよ』って初めて教えてもらって。大手の本屋さんとはまた違った角度でセレクトされるので、普通の書店では取り扱っていないような、とがった本だったり、変わった本だったり。コンビニまで8キロくらいの場所（黒潮町）で、歩いていける距離に本屋さんがあることが本当に嬉しくて」岡本さんが書店を立ち上げた理由。それは、かつて四万十町で祖父母が営んでいた本や生活雑貨を取り扱う「山本書店」の存在でした。帰省のたびに店を訪れ、耳慣れない土佐弁を浴びる時間が好きだったという岡本さん。■岡本里咲さん「自分が黒潮町を大好きになったきっかけは、祖父母の書店があったというのがすごく自分の中で、今の人生につながっていっているなというのがあったので、祖父母がやっていた書店というのを自分なりのかたちで黒潮町でやっていきたいな、というのがあって、ここで書店をすることを決めた」全国で書店の閉店が相次ぐなか、岡本さんは町の人たちが本にふれる機会をなくしたくないと話します。■岡本里咲さん「本と出会うことで、自分をまた肯定できたりとか、新たな人生が見つかったり、新たな考えが見つかったりというような手助けができたり、悩んだ時とか、わからなくなった時に、道しるべになるような存在になってくれたりというのが、本としての役割だったりすると思うので、そういうことも、この本屋が黒潮町にある意味としてなれたらいいなと思っている」岡本さんの活動をいちばん近くで見守ってきた黒潮町の両親的存在がいます。元教員で、現在は同じ敷地内で木工店を営んでいる松田勉さんと、妻の志津子さんです。■松田勉さん「初めてうちへ来たのは、4年くらい前か。知り合いの友達というので来た。まだ役場に勤めてている時に来た。マスクをしていたが、うちの娘にそっくりやってね」■妻・志津子さん「勝手に（実の）娘みたいな感じ」なんと店舗となっているログハウスを建てたのが勉さんです。「うみべのくらし」で2人を取材した縁もあり、ログハウスでの書店オープンが決まりました。■岡本さん「私も両親は神奈川にいるので、遠くにいるけど、こうやって本当に親のような存在の2人が近くにいるというだけで、有井川に住んでよかったなって思っている。恥ずかしい…」■志津子さん「こっちこそ恥ずかしい。ありがたい存在」7月。YamamotoMarketは1周年を迎えました。たくさんの人に与えてもらった恩をこれからは自分も返していけるように―。岡本さんは「okurimono」と題したイベントを開きました。■地域の方「里咲ちゃん一周年おめでとう」会場には岡本さんとつながりのあるお酒や食べ物のお店が並んだほか、店内では音楽演奏も行われ、日常の書店とは少し違った空気に包まれました。会場には岡本さんを慕う多くの人が集まりました。■お客さんたち「他の書店とはちょっと違う。違う流れも作っていると思うので、そういったところを多くの人に知ってもらって長く続いてほしいと思う」「オープンの時から知っているので、オープンしてからどんどんいろんなことに挑戦されていって里咲さんが素敵だなと思う」「ここに来るだけで癒されるし、素敵な空間なので、これからも頑張ってほしい」始めたばかりの頃は本が好きな人が集まれる場になればと考えていた岡本さん。しかし、1年続けてきたことで地域の人が話したり一息ついたり「ワンクッションおいて家に帰れるような場所」にもなれたらと考えるようになりました。■岡本さん「最後見送る時に、ちょっとでも笑顔になっていたりとか、そんなふうな場所になっていけたらいいな。黒潮町での今のこの生活の自分の暮らし方を愛しながらやっていきたい」YamamotoMarketに立ち寄って、少しだけほっとしたり、そこで出会った本で自分や社会を見つめなおしたり。書店との関わり方は人それぞれだからこそ、岡本さんはこれからも黒潮町ならではの書店のありかたを模索し、自分らしく挑戦を続けていきます。