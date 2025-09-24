TOMORROW X TOGETHER×ABCマート♡最新New Balanceキャンペーンで限定アイテムをGET

ABCマートは、グローバルに活躍する人気グループTOMORROW X TOGETHERを起用したNew Balanceの最新キャンペーンを9月25日（木）からスタートします。今回のキャンペーンでは、チェスの世界観をモチーフにした新ビジュアルやムービーに加え、メイキング映像やインタビューも公開。さらに、期間中に対象商品を15,000円（税込）以上購入すると、抽選でサウンドチェックイベントへの招待や公演チケット、メンバー着用同モデルのレッグウォーマーなど豪華プレゼントが当たります。

TOMORROW X TOGETHERの新ビジュアル公開

今回のキャンペーンでは「チェス」をテーマにした2種類のビジュアルが登場。ひとつはカジュアルにチェスを楽しむ姿、もうひとつはチェスの世界に入り込んだ幻想的なシーンです。

相反するイメージを通して、TXTメンバーの多面性や、New Balanceアパレル＆シューズの幅広い魅力が表現されています。

メイキング映像では、自然体の笑顔から撮影時の真剣な表情までファン必見のシーンが詰まっています♡

キャンペーン特典＆応募方法

実施期間は9月25日（木）～10月29日（水）。New Balance商品を15,000円（税込）以上購入した方が対象です。

【A賞】サウンドチェックイベント招待（各公演3組6名様、合計18名様）

【B賞】公演チケット（合計60組120名様）

【C賞】メンバー着用同モデルのレッグウォーマー（50名様）※本人着用品ではありません

【D賞】Bose完全ワイヤレスイヤホン（25名様）

参加賞として、限定ステッカーも配布されます。対象は全国のABC-MART実店舗およびオンラインストア。応募にはLINEアカウントが必要です。

着用アイテム＆商品情報一覧

U509AA（BLACK／WHITE／WHITE NAVY／WHITE BLACK）



価格：15,950円（税込）

サイズ：22.5～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

U509CC/CD/CA（WHITE、WHITE NAVY、WHITE BLACK）



価格：13,970円（税込）

サイズ：22.5～28.0cm、29.0cm、30.0cm

CM996GR2/BK2/NV2（GRAY、BLACK、NAVY）



価格：16,280円（税込）

サイズ：22.0～28.9cm（0.5cm刻み）、30.0cm

M グラフィックポロロングスリーブ（WHITE、BLACK）



価格：9,900円（税込）

サイズ：S～XXL

M ウインドジャケット（AG／BLACK）



価格：17,930円（税込）

サイズ：S～XXL

Graphic SS Top（SEA SALT、BLACK）



価格：8,910円（税込）

サイズ：S～XXL

M ウインドパンツ（BLACK／BGR）



価格：13,970円（税込）

サイズ：S～XXL

M NB Stacked Logo スウェット（AG）



価格：7,920円（税込）

サイズ：S～XL

M Athletics レガシーフーディ（AHH／PEF）



価格：11,990円（税込）

サイズ：S～XXL

M ウーブントラックジャケット（SHY／BLACK）



価格：11,990円（税込）

サイズ：S～XXL

TXTメンバーが着用したNew Balanceのシューズやアパレルも販売中。ファンコーデの参考にもおすすめです。

TXTと一緒に秋のファッションを楽しんで♪

TOMORROW X TOGETHERを起用したABCマート×New Balanceキャンペーンは、豪華特典はもちろん、秋冬のスタイリングにぴったりのシューズやアパレルが揃っています。

ファンはもちろん、おしゃれを楽しみたいすべての女性におすすめのコレクション♡ 新しい季節の始まりに、彼らとリンクするコーデを楽しんでみてはいかがでしょうか。