TOMORROW X TOGETHER×ABCマート♡最新New Balanceキャンペーンで限定アイテムをGET
ABCマートは、グローバルに活躍する人気グループTOMORROW X TOGETHERを起用したNew Balanceの最新キャンペーンを9月25日（木）からスタートします。今回のキャンペーンでは、チェスの世界観をモチーフにした新ビジュアルやムービーに加え、メイキング映像やインタビューも公開。さらに、期間中に対象商品を15,000円（税込）以上購入すると、抽選でサウンドチェックイベントへの招待や公演チケット、メンバー着用同モデルのレッグウォーマーなど豪華プレゼントが当たります。
TOMORROW X TOGETHERの新ビジュアル公開
今回のキャンペーンでは「チェス」をテーマにした2種類のビジュアルが登場。ひとつはカジュアルにチェスを楽しむ姿、もうひとつはチェスの世界に入り込んだ幻想的なシーンです。
相反するイメージを通して、TXTメンバーの多面性や、New Balanceアパレル＆シューズの幅広い魅力が表現されています。
メイキング映像では、自然体の笑顔から撮影時の真剣な表情までファン必見のシーンが詰まっています♡
キャンペーン特典＆応募方法
実施期間は9月25日（木）～10月29日（水）。New Balance商品を15,000円（税込）以上購入した方が対象です。
【A賞】サウンドチェックイベント招待（各公演3組6名様、合計18名様）
【B賞】公演チケット（合計60組120名様）
【C賞】メンバー着用同モデルのレッグウォーマー（50名様）※本人着用品ではありません
【D賞】Bose完全ワイヤレスイヤホン（25名様）
参加賞として、限定ステッカーも配布されます。対象は全国のABC-MART実店舗およびオンラインストア。応募にはLINEアカウントが必要です。
着用アイテム＆商品情報一覧
U509AA（BLACK／WHITE／WHITE NAVY／WHITE BLACK）
価格：15,950円（税込）
サイズ：22.5～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm
U509CC/CD/CA（WHITE、WHITE NAVY、WHITE BLACK）
価格：13,970円（税込）
サイズ：22.5～28.0cm、29.0cm、30.0cm
CM996GR2/BK2/NV2（GRAY、BLACK、NAVY）
価格：16,280円（税込）
サイズ：22.0～28.9cm（0.5cm刻み）、30.0cm
M グラフィックポロロングスリーブ（WHITE、BLACK）
価格：9,900円（税込）
サイズ：S～XXL
M ウインドジャケット（AG／BLACK）
価格：17,930円（税込）
サイズ：S～XXL
Graphic SS Top（SEA SALT、BLACK）
価格：8,910円（税込）
サイズ：S～XXL
M ウインドパンツ（BLACK／BGR）
価格：13,970円（税込）
サイズ：S～XXL
M NB Stacked Logo スウェット（AG）
価格：7,920円（税込）
サイズ：S～XL
M Athletics レガシーフーディ（AHH／PEF）
価格：11,990円（税込）
サイズ：S～XXL
M ウーブントラックジャケット（SHY／BLACK）
価格：11,990円（税込）
サイズ：S～XXL
TXTメンバーが着用したNew Balanceのシューズやアパレルも販売中。ファンコーデの参考にもおすすめです。
TXTと一緒に秋のファッションを楽しんで♪
TOMORROW X TOGETHERを起用したABCマート×New Balanceキャンペーンは、豪華特典はもちろん、秋冬のスタイリングにぴったりのシューズやアパレルが揃っています。
ファンはもちろん、おしゃれを楽しみたいすべての女性におすすめのコレクション♡ 新しい季節の始まりに、彼らとリンクするコーデを楽しんでみてはいかがでしょうか。