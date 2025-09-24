サービスがよいと思う「首都圏のレンタカー会社」ランキング！ 2位「ニッポンレンタカー」、1位は？【2025年調査】
予約から貸出・返却までのスムーズさや、スタッフの丁寧な対応、トラブル時のサポート体制など、安心して利用できるサービスの質は利用者にとって大きな魅力。首都圏で“サービスが行き届いている”と支持されるレンタカー会社はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜70代の男女288人を対象に、首都圏のレンタカー会社に関するアンケートを実施しました。
その中から、サービスがよいと思う「首都圏のレンタカー会社」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「いつも迅速な対応でやり取りしてもらえるから」（40代女性／神奈川県）、「スタッフの対応が丁寧で、手続きや返却もスムーズなため」（30代女性／東京都）、「遠い営業所にしかないバンやハイエースも笑顔で持ってきてくれるから」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「予約の変更等にも柔軟に対応してもらえた」（20代男性／東京都）、「スタッフの対応が丁寧で、車両の清潔さや整備状態にも定評がある」（40代男性／静岡県）、「借りる時、返す時、それぞれの業務フローがしっかりしていて利用する側が何をしたら良いかが分かりやすい」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：ニッポンレンタカー／79票主要駅や空港周辺などアクセスの良い立地が多く、出張や観光など移動の起点として利用しやすいのが特長。予約から貸出・返却までの手続きがシンプルで、急な予定変更にも対応しやすい仕組みを備えています。スピーディーな受付や丁寧で親切な接客も特徴で、清掃や点検など車両管理もしっかりとしています。
1位：トヨタレンタカー／144票きめ細やかな接客や安定した車両品質に定評があり、ビジネス出張から家族旅行まで幅広い利用者に支持されています。スタッフは予約から貸出・返却までスムーズに対応し、万一のトラブル時も迅速にサポートする体制が整っているため、初めての利用でも安心です。
