「筋肉かっこいい」伊藤健太郎、サーフボードを手入れするプライベート動画に称賛の声！ 「エースかと」
俳優の伊藤健太郎さんは9月23日、自身のInstagramを更新。サーフボードを手入れする様子を動画で公開し、称賛の声が寄せられています。
コメントでは「筋肉かっこいい エースかと思いましたァ」「カラダ作り込んでる〜カッコいい！」「美しいスタイルの健太郎君に心臓バクバクです」「また身体作ったのかな？いい身体になってる」「すごーい niceボディ」など、称賛の声が多く寄せられています。
「カラダ作り込んでる〜カッコいい！」伊藤さんは「キレイキレイ」とつづり、1本の動画を投稿。カルバン・クラインの水着とストローハットを着用した姿で、サーフボードを手入れする様子を披露しました。ボードを丁寧に拭いている伊藤さんのたくましい筋肉が際立っていて、思わず見とれてしまう動画です。
28歳の誕生日報告でファンに感謝伊藤さんは7月2日の投稿で、28歳の誕生日を迎えたことを報告。「いつも応援してくださるファンの方々各地で自分のお祝いしてくださってるのも見させてもらったし聞きました。本当にいつもありがとうございます」と、ファンへの感謝もつづりました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:宍戸 奏太)