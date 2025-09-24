シーズンなのに…全体の5割がまだつぼみ

猛暑の影響は、愛知県半田市でも。

【写真を見る】猛暑で“秋の風物詩”彼岸花が咲かない…開花の遅れから延期になった秋祭りがきょうから開催 愛知・半田市

（松本道弥アナウンサー 24日）

「半田市の矢勝川沿いに来ています。彼岸花の名所として有名で咲き乱れていますが、よく見るとつぼみも多いです。全体の5割くらいがつぼみです」

矢勝川に沿って1.5キロ、約300万本のヒガンバナが咲き誇る秋の風物詩。満開時には真っ赤な絨毯が一面に広がりますが、きょうはまだ緑色が見える場所もあります。

（名古屋市から）

「何回も来てるけど今年は花の数が少ない。まだこれからだわ」

「もうちょっと咲いていると良かったかなと思う」

「暑かったから涼しくなり出したら咲くのかなと」

（半田市観光協会 森岡美名さん）

Ｑ今どれくらいですか？

「全体的にいうと1～2割くらい。ここから涼しくなると一気に花が咲いてくるんじゃないかな」

Ｑなぜ開花が遅れている？

「毎年の厳しい暑さの影響が大きい。水辺周辺はすぐ咲いたりするが、日が当たるところは暑さが厳しかったので、なかなか伸び悩んでます」

涼しくなると開花するヒガンバナ。去年まで20日から開催していた秋祭りは、開花の遅れを受け、ことしは3日後ろ倒しし23日からの開催です。

（森岡さん）

Ｑ見頃はいつごろ？

「来週あたりが見ごろになるんじゃないかと思います」

Ｑ今でもきれいですけど、真っ赤なカーペット見られますか？

「花のことなのでなんともいえないけれど、私も見たいので期待しています」



秋祭りは10月5日まで開催されます。