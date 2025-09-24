キャンドゥ“チップ＆デール”の秋グッズ発売！ 赤いキノコにもたれる姿がかわいい「ミニトート」など展開
「キャンドゥ」は、9月25日（木）から、“チップ＆デール”が描かれた商品を、全国の店舗で順次発売する。
【写真】秋コーデに取り入れたい！ 仲良しな2匹に癒やされるトートバッグ
■ファー素材など秋にぴったりな仕様
今回登場するのは、いたずら好きの陽気なシマリスコンビ“チップ＆デール”の愛らしい表情を、秋らしいデザインに落とし込んだグッズ全26アイテム。
ラインナップには、チップとデールの毛並みを思わせるふわふわのファー素材を使用した「巾着ポーチ」や「フラットポーチ」が、これからの季節にぴったりなナチュラルカラーで用意される。
また、ぬいぐるみが入るマチ付き「クリアポーチ」のほか、キノコデザインの「キーホルダー」や「ミニトート」も展開。
さらに、ブラインド仕様の「マルチクロス」はチップとデールの総柄やこちらをひょっこり覗く2匹がかわいらしいデザインなど6種類がそろい、どの絵柄が出るのかわくわく気分を楽しめる。
