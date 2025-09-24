「ファー巾着ポーチ」（550円）、「ファーフラットポーチ」（550円）　※価格は税込み

　「キャンドゥ」は、9月25日（木）から、“チップ＆デール”が描かれた商品を、全国の店舗で順次発売する。

■ファー素材など秋にぴったりな仕様

　今回登場するのは、いたずら好きの陽気なシマリスコンビ“チップ＆デール”の愛らしい表情を、秋らしいデザインに落とし込んだグッズ全26アイテム。

　ラインナップには、チップとデールの毛並みを思わせるふわふわのファー素材を使用した「巾着ポーチ」や「フラットポーチ」が、これからの季節にぴったりなナチュラルカラーで用意される。

　また、ぬいぐるみが入るマチ付き「クリアポーチ」のほか、キノコデザインの「キーホルダー」や「ミニトート」も展開。

　さらに、ブラインド仕様の「マルチクロス」はチップとデールの総柄やこちらをひょっこり覗く2匹がかわいらしいデザインなど6種類がそろい、どの絵柄が出るのかわくわく気分を楽しめる。