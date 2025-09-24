¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤âÂç»ö¤Ê°ì»î¹ç¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢25Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÌÜÉ¸¥¯¥ê¥¢¤Ê¤ë¤«¡¡Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½øÈ×¤Ë¹ßÈÄ
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê24Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬25Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¤³¤³2»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê°ì»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î12¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï¼«¸ÊºÇÃ»¥¿¥¤¤Î2²ó4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤ÇKO¡£Â³¤¯18Æü¤Î2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤â3²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¡Ö¾¯¤·Àè¤ò¸«²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Í¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤¨¤ëÈÏ°Ï¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤á¤¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢14¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ7¡Ë¤ÏÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÂÐÀïËÉ¸æÎ¨2¡¦28¤âÆ±°ì¥ê¡¼¥°Áê¼ê¤Ç¤ÏºÇ¤â°¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤âº£¥«¡¼¥É¤ÎÁ°¤Þ¤Ç11¾¡11ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅÀ¤Î¼è¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤±¤É¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Î13¾¡¤Ë¤¢¤È1¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¹¥Åê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë