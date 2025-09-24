¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º³¦·¨¤ÇÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤àÈ´»õÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËµÓ¸÷¡Ö¼ð¤ì¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î²¿»ö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤×¤¯´é¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤(23)=Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤À¤¤¤Þ¼ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¡¢¡¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤ò1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´»õ¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤×¤Ã¤¯¤éËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ð¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÉáÄÌ¤Ê¤é¥Ó¥¸¥å°¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤ÇµÕ¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¡©¡×¡Ö¼ð¤ì¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¤º¤ë¤¤¡×¡Ö¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ð¤ì¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î²¿»ö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º³¦·¨¤ÇÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡×¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´¤¯»ä¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤×¤¯´é¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹ñÊõµé¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£