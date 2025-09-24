J1アビスパ福岡の育成組織を応援するサポーターを中心に、交流サイト（SNS）で「＃親でもないのに」のハッシュタグが浸透している。U−18（18歳以下）などの試合に駆けつけるサポーターの熱心ぶりを表現したもので、他クラブのサポーターも使うようになった。なぜ「親でもないのに」そこまで応援するのか。震源地となった福岡サポーター、ハンドルネーム「今日のむいむい」（以下むいむい）さんに直撃した。

当初は真反対の意味

7月22日〜25日に宮崎市内などで行われた日本クラブユース選手権の1次リーグ。昨年の4強超えを目指したアビスパ福岡U−18は1分け2敗で敗退したが、最後まで戦い抜いた選手たちにむいむいさんは声援を送り続けた。チームは今季公式戦で苦戦が続く。「『せっかく行ったのに勝ってくれなかった』なんて1ミリも思わない。彼らの糧になってほしいし、苦しい状況だからこそ後押ししたい気持ちは伝えられたと思う」と選手たちの奮闘を目に焼き付けた。

1998年からアビスパを応援し、高校年代のサッカー観戦も好きだったむいむいさん。2017年にU−18の試合を観戦し始めた当初は「応援しちゃいけないんじゃないか」と静かに見守っていた。「選手たちは自分たちの夢を追い求めている。そこに『アビスパの名前を冠しているから勝ってほしい』と言うのは、サポーターのエゴだよなと思っていた」。周りで応援する選手の家族たちを見て「親でもないのに立ち入るべきじゃないと思っていた。当初『親でもないのに』という言葉は、そういう意味で考えていた」と現在と真反対の意味で捉えていた。

心境に変化が表れたのは昨年。22年にコロナ禍による応援自粛が明けて再び試合を見るようになった時の1年生が、3年生になった。「ずっと見続けてきたので、思い入れや愛着が芽生えて。『このチームが大丈夫か』と思えた春先から、どんどん成長していった」。昨夏の日本クラブユース選手権1次リーグ（宮崎市）を動画配信で見ていたが、仙台ユースと横浜Mユースに連勝すると「これは行かなきゃ駄目だ」と急きょ宮崎へ。強豪の柏ユースに逆転勝ちを収めて決勝トーナメント進出を決め「完全にやられた」ととりこになり、応援するようになった。

有給取って広島へ

運命の瞬間は昨年12月6日にやってきた。プリンスリーグ九州1部を制したアビスパ福岡U−18は、高円宮杯プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ（広島市）に臨んだ。むいむいさんも応援するため、有給を取って広島へ。その際、妻から「え？有給取ってユースの応援？ 親でもないのに？」と驚かれた。このエピソードをX（旧ツイッター）で投稿すると、9000件以上の「いいね」が付くほど反響を呼んだ。



「この『親でもないのに』が共感され、ユースを応援する全国の方々に刺さった形になって。僕らユースを応援する仲間内でキーワードとして使うようになっていった」。いつしかハッシュタグを付けるのが恒例になった。

なぜ、育成年代に引き込まれるのか。むいむいさんは「人の心を動かす力がある」と即答する。「トップチームと違って基本的に移籍がないので、同じメンバーが悩んだり苦しんだりする中で成長していく様子がすごく伝わってくる。そこに心を動かされた。『この年になって、また青春をさせてもらっているよね』と仲間内で飲んだ時にはよく話しています」と照れ笑いを浮かべた。

「団体ではない」理由

元々ユースを応援する仲間たちが「＃親でもないのに」を使うようになり、いつしか資金を出し合ってユースチームのユニホームスポンサーもするようになった。さらに専用のシャツやメガホンなどのグッズも制作するなど、活動は広がりを見せている。

ただ、むいむいさんは「『＃親でもないのに』は団体ではありません。ユースに関わるみんなが『親でもないのに応援しよう』と思ってもらえれば」と強調。選手たちには「アビスパにかかわらず、すべての中高生、大学生が『自分たちにも、親でもないのに応援してくれる人たちがいるんだ』と思うきっかけになったらうれしい。アビスパに限らず、みんなが幸せなサッカー人生を送ってほしいから」と願う。だから「＃親でもないのに」のグッズには「FOR ALL YOUTH GENERATION」と入れている。

​​​​「親でもないのに」のメガホン（今日のむいむいさん提供）

サポーター団体ではないため、参加方法やグッズの購入案内などは特に出していない。「僕らと一緒に活動しないと『＃親でもないのに』と言えないわけではないですから。秘密結社的な感じで、会場でそれっぽい感じの人を見つけてください（笑）」

トップチームがホームのベスト電器スタジアム（福岡市）で広島と対戦する27日、福岡U−18は高円宮杯プレミアリーグが控えており、福岡フットボールセンター（福岡市）で鳥栖U−18との「九州ダービー」に臨む。きっとグッズを身につけた人たちがいるだろう。親でもないのに。（末継智章）

◆今日のむいむい 鹿児島県出身。福岡に来た1998年10月3日、小野伸二（浦和）を見るために福岡−浦和戦（博多の森球技場）を観戦。福岡が0−2で負けた後「アビスパやっぱり弱いもんね」と話すサポーターに腹が立ち、応援するようになった。「むいむい」は当時していたゲームのキャラクターに付けていた名前に由来する。

【アビスパ福岡U-18のプレミアリーグ、今季残り試合】

月・日 開始時刻 H／A 相手 会場

９・２７ １８時半 H 鳥栖U−18 福岡フットボールセンター

１０・ ５ １１時 A 東福岡高 東福岡高グラウンド

１０・１２ １１時 A 広島ユース 安芸高田市サッカー公園

１０・１８ １３時 H 神村学園高 福岡フットボールセンター

１１・２２ １２時 H 静岡学園高 福岡フットボールセンター

１１・３０ １１時 A 岡山U−18 政田サッカー場

１２・ ６ １３時 H 帝京長岡高 福岡フットボールセンター

１２・１４ １３時 A 大津高 大津町運動公園球技場