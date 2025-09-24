生徒たちに命の大切さを考えてもらおうと、交通事故で当時小学1年生だった娘を亡くした女性が、米沢市の高校で特別授業を行いました。

交通事故遺族の会「こまくさの集い」渡邊理香 代表「みなさんは、自分や自分の家族、自分の大切な人が事故にあったらどうしようということを、今まで考えたことはありますか？」





米沢中央高校で行われたこの特別授業は、生徒に命の大切さについて考えてもらおうと米沢警察署などが開いたものです。





きょうは、交通事故遺族の会「こまくさの集い」の代表・渡邊理香さんが、全校生徒と教職員およそ700人に思いを伝えました。

■29年前、娘は車にはねとばされた





渡邊さんは今から29年前の夏、当時小学1年生だった最愛の娘・祥子（しょうこ）さんを交通事故で亡くしました。





交通事故遺族の会「こまくさの集い」渡邊理香 代表「わずか小学校1年生、6歳の女の子が、車の直撃を受け数メートル飛ばされ、思い切り固いアスファルトにたたきつけられてしまった。私にその時できたことは、私の手の中でだんだん冷たくなっていく娘の手を、それでも必死にさすって温めてあげることだけだった」



渡邊さんは、娘は亡くした悲しみで自分を責めるようになっていったといいます。その時、同じ境遇の人に出会い、自分の思いを言葉にしたことで心が軽くなったと、当時のことを語りました。



交通事故遺族の会「こまくさの集い」渡邊理香 代表「辛いことや苦しいことがあったとき、一人で抱え込まないで。辛いことを相談するということは、ものすごいエネルギーがいる。それでもあきらめないで、その一歩を踏み出してほしい」





渡邊さんは、命は儚く尊いものであると語りかけました。

■みんな、誰かの大切な存在



米沢中央高校（3年）渡部奏さん「当たり前として過ごしているこの生活も、友達と一緒に話して楽しく送れている学校生活も、一瞬で崩れてしまうということを実感して、今の当たり前を大切にしていきたいと思いました」





米沢中央高校（3年）村山有希人さん「身近にそういうことはなかったので、交通事故が加害者にもなり得るし、被害者にもなり得るという心の痛さを感じた」

交通事故遺族の会「こまくさの集い」渡邊理香 代表「あなたは大切な存在、そしてあなたの隣にいる人も誰かの大切な存在。そのことをどうか忘れずにいてほしい」