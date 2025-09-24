「熟成が進んでいてねっとりとした甘さ」 秋を感じると食べたくなる焼き芋 安納芋の収穫ピーク
種子島では、ねっとりした食感が特徴の安納芋の収穫がピークを迎えています。
（仁田尾美菜アナウンサー）
「できたての焼き芋を求めて多くのお客さんで列ができています」
鹿児島市の山形屋でさつまいも紅はるかの焼き芋を販売すると多くの人たちが訪れました。最近暑さが和らぎお客さんが増え、1日に約1300本を売り上げるそうです。
焼きたての味は？
（仁田尾美菜アナウンサー）
「柔らかい。焼き芋ほくほく。噛めば噛むほど、口の中に、芋の甘い蜜が広がる。秋を感じる」
（客）
「甘みと、ほかほかで、とにかく美味しい」
（客）
「甘くて柔らかい。去年まで食欲が全然なかったがこれだけは食べられた」
（山形屋の焼いも屋さん・北原優子さん）
「今、熟成が進んでいて、ねっとりとした甘さがある。家族でまとめて20本、30本買う人もいる」
西之表市では今、安納いもの収穫がピークを迎えています。
こちらの農園では、14.5ヘクタールの畑で安納芋を栽培していて、2025年は例年以上の豊作だということです。猛暑の影響で安納芋の成長が止まることを防ぐためにスプリンクラーで畑に水を散布するなど工夫しました。色づきもよく形も整っていて味も上品な甘味だということです。
（中園ファーム・中園大輔さん）
「形も色も味もよくて収量も思った以上にある。上品な甘さというか後からふわっという甘さが特徴の安納芋になっている」
安納芋をPRしようと、24日、西之表市長など安納いもブランド推進本部の関係者が塩田知事のもとを訪ねました。
（塩田知事）
「おいしい。おいしいです。ほくほくとして」
（安納いもブランド推進本部・田頭真一副会長）
「涼しい環境に置いたら一か月以上日持ちするので、調理して焼き芋などにして食べていただきたい」
種子島の安納芋は、県内を中心に出荷されます。