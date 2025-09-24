俳優・タレントの照英さんが自身のインスタグラムを更新。

愛犬テンに口笛で呼びかける動画を投稿しました。

【写真を見る】【 いぬ 】 照英さん 愛犬テン 19歳11ヶ月 「あと1か月で二十歳です」

照英さんは動画の中で、「愛犬テン19歳11ヶ月 あと1か月で二十歳です」と語り、愛犬のテンに向かって、大きな口笛を吹き、「聞こえてんの？ テンテン」と呼びかけました。









すると愛犬のテンは、耳をぴくりと傾け反応。









この愛犬の様子に照英さんは、「まだ、聴こえてるんだね！」「嬉しいよ〜！ 20歳目指して、まだまだ頑張れ〜〜〜！』と綴っています。









前日には、愛犬のテンを野原に連れ出し、水を飲ませる動画を投稿。









照英さんは「少しでも自然の中へ 緑の香りを感じれば、何か刺激になると思ってます」と、年老いた愛犬をいたわる思いを綴っています。









投稿をみた人からは、「すごーい テンテンちゃんと聴こえてる」・「テンちゃんの姿に私が刺激されてます」・「20歳までもう少しだね のんびりマイペースに日常を過ごしてね」・「ステキなお誕生日を！楽しみです〜」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】