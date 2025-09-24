プロ野球のファームは24日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

DeNAは楽天戦（横須賀）に12―5で逆転勝ち。先発・颯は2回3安打無失点で、4番手・徳山が1回2安打1奪三振無失点で1勝目（2敗）を挙げた。度会が2安打3打点、松尾と東妻が2安打2打点。楽天先発・坂井は3回2/3を8安打4失点。小森が4回に2号満塁本塁打、伊藤が3安打1打点。

西武はロッテ戦（ロッテ浦和）に5―2で逆転勝ち。先発の育成選手・冨士が6回4安打6奪三振2失点で1勝目（1敗）。仲三河が4回に10号2ランを放った。拓植が2安打2打点、平沢が2安打1打点、ドラフト1位・斎藤（金沢）が2安打。ロッテ先発・田中晴は1回無安打2奪三振で無失点。角中が2安打1打点。

オイシックスは日本ハム戦（長岡）に7―6でサヨナラ勝ち。先発・高田は5回1/3を9安打5失点。大川が6回の7号2ランなど2安打4打点。園部が2安打1打点、浅井が2安打を放った。日本ハム先発の育成選手・中山は5回3安打5奪三振1失点。育成選手の山口が3安打1打点、進藤が3安打、吉田が2安打3打点。

巨人はヤクルト戦（戸田）に8―2。先発・又木が7回6安打無失点で6勝目（3敗）を挙げた。山瀬が3安打1打点、育成選手のティマが2安打2打点。ヤクルト先発の育成選手・翔聖は2回2/3を5安打5失点（自責4）で1敗目。西村、中川が2安打を放った。

ソフトバンクはオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に8―2。先発・板東が5回5安打2失点で9勝目（2敗）を挙げた。育成選手の中沢が2安打3打点、イヒネが2安打。オリックス先発のドラフト3位・山口（仙台育英）は4回5安打4奪三振5失点で2敗目（2勝）。内藤、横山聖が2安打をマーク。

中日はくふうハヤテ戦（ナゴヤ）に6―4で逆転勝ち。先発・草加が6回5安打6奪三振3失点で、3番手の育成選手・石川翔が1回2安打1失点で1勝目（1敗）。村松が8回の1号ソロなど2安打。土田が3安打1打点、チェイビスが2安打1打点。くふうハヤテ先発・大竹は6回8安打無失点。仲村が4回の4号ソロなど2打点、野口泰が4回の2号ソロなど3安打を放った。