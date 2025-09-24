俳優の遠藤健慎容疑者（24）が大麻を含む植物片を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが24日、分かった。同法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告（26）と共同で所持した疑いがある。遠藤容疑者の逮捕を受け、所属のヒラタオフィスがコメントを発表した。

遠藤容疑者は2009年から子役として活動。16年の映画「がらくた」で初主演。17年フジ系「明日の約束」、23年映画「劇場版 美しい彼〜etetnal〜」などに出演。21年にはNHK大河ドラマ「青天を衝け」で主人公・渋沢栄一の息子・渋沢秀雄を演じた。

清水被告とは、18年の映画「ミスミソウ」などで共演している。

ヒラタオフィスのコメントは以下の通り。

弊社所属・遠藤健慎に関する報道について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ 事実関係を確認しております。

この度は、関係者の皆さま、ならびに日頃よりご支援くださっている皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

今後の対応につきましては、確認が整い次第、速やかにご報告申し上げます。