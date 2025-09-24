桑田真澄の“カレーの食べ方”を野村弘樹が回想「風呂に行く前に…」
元プロ野球選手で野球解説者の野村弘樹氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で17日に公開された動画に出演。桑田真澄氏のカレーの食べ方について語った。
野村弘樹氏 =BS10提供
○桑田真澄氏のカレーの食べ方
「高校時代、天才だと思った選手」というトークテーマで、PL学園の先輩である桑田真澄氏の名前を挙げた野村氏。桑田氏のピッチングが当時からいかにすごかったかを語ったあと、「一回だけ(桑田さんに)マッサージを頼まれて、マッサージをしたことがあるんですよ。筋肉が豆腐みたいです。めちゃくちゃ柔らかいんですよ。ビビりました」という思い出を振り返った。
また、片岡篤史氏が「(桑田さんは)夏も熱いお茶を飲んでた」「カレーは冷蔵庫に入れて冷やして食べる」と明かすと、野村氏は「風呂に行く前に、『おーい、1年。カレー冷やしといて』と言われて、カレー皿にご飯とカレーをのっけて、冷蔵庫で冷やしておくんですよ」と回想。
さらに、上重聡が「おいしいんですか?」と疑問をぶつけると、野村氏は「桑田さんにそれを聞いたんよ。『桑田さん、なんでカレー冷たくしてたんですか?』って聞いたら、『うーん。好きなんだろうね』って(答えが返ってきた)」というエピソードも披露していた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
