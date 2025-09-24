【一問一答】大谷翔平は好投も... 逆転を許したリリーフ陣に「ブルペンのおかげで勝っている試合もいっぱいある」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場、2度目の右肘手術から復帰して最長となる6イニングを投げ切り、今季最多91球で5安打無失点、8奪三振と、好投を披露した。

しかし、チームはまたもや救援陣が炎上してサヨナラ負けを喫し、メジャー通算100試合目の登板を白星で飾ることはできなかった。

6回、自らの四球を足掛かりにT・ヘルナンデスの適時三塁打で2点を追加した後、二塁から生還した大谷はその裏のマウンドに向かった。

6ニイング目は、今季初となる"未知の領域"。2安打を許し、この日初めて得点圏に走者を背負ったが、4番モレノを中飛に打ち取り6回を無失点で投げ切った。

3回には先頭トーマスが放った105.8マイル(約170キロ)の強烈な打球が、大谷を直撃した。

一瞬ボールを見失い、これが内野安打となり、ロバーツ監督がマウンドへ。幸い、グラブの手首寄り付近に当たっており、投球に支障はなく治療は行わずに続投したが、冷や汗もののシーンだった。

そんな状況も乗り越えての圧巻投球。7回には新女房役のロートヘッドのバットから今季1号ソロが飛び出し4－0とリードを広げたが、ブルペンがこの日も大谷の好投を無にしてしまう。

7回、ドライヤー、エンリケスの2人で3点を献上。9回はスコットが1点のリードを守り切れず、逆転サヨナラ負け。

大谷は、前回17日(同18日)のフィリーズ戦でも5回無失点と力投し、4点をリードして降板したが、救援陣が崩壊して逆転負けを喫している。

この日の"1イニング延長"は、もちろんポストシーズンを見据えたものだ。

この日は勝利に結びつかなかったものの、ロバーツ監督は試合前、「ポストシーズンでは1人の投手が1イニング多く投げてくれることで、リリーフを休ませられるし、マッチアップの選択肢も広がってくる。だから、その1イニングは大きい」と話している。

試合後、指揮官は「ショーヘイが6回を無事に乗り切ったことにとても安心している。本当に素晴らしい投球を見せてくれた。我々にとって今後の土台になる」と語り、ポストシーズンに向け、手ごたえを感じている様子だった。

このまま行けば、30日(同10月1日)のワイルドカードシリーズ第1戦に中6日で先発することが有力とみられている。

大谷にとってはポストシーズンでの登板は、メジャー自身初となる。

「ポストシーズンについては戦略的な部分があると思うので、僕の口からどうのこうの言うつもりはないですけど、"行け"と言われた時に行く準備、それが仕事だと思うので、どういうシチュエーションでもしっかり準備して対応したいと思います」と意気込みを示した。

これまでの発言から、先発、救援どんな起用にも応える腹づもりだ。

2位パドレスは勝ったため、地区優勝へのマジックは3のままでゲーム差は1.5に縮まった。

また、キング争いで並んでいたシュワーバー(フィリーズ)が54号を放ち、1本差をつけられた。この日、打者としては3打数無安打、1三振、1四球だった。

残りは5試合。優勝、タイトル、ポストシーズンへの準備と慌ただしくなる最終盤で、大谷にさらなる注目が集まる。

＜大谷翔平投手一問一答＞

――6回を投げ切れたことと、ポストシーズンに向けての準備ということをどう感じていますか？

またワンステップを埋めたのがよかったですし、最終的なステップを踏めたというのは、プラスのことかなと思います。

――今日6回まで投げたのは監督と話し合ってということもあるのか？

もともと今年は5回までぐらいのボリュームで、最後まで投げられればリハビリとしてはOKじゃないかな？ みたいな話から始まってましたけど、チーム状況もいろいろ加味して、昨日までミーティングして。

球数100球はないかなと思っていましたけど、6回までいけるのであれば、6回まで行きたいなというミーティングをしました。

――手術明け、球質とコントロールの良さが今回長く投げたかった理由でもありますか？

去年は肩の手術があったので、前半投げられずにちょっとリハビリのプロセスが遅れ気味でしたけど。

最終的にポストシーズンを前に、まあ、最終的な段階を今日決めたので、そこは十分満足していますし、これまでのスタッフの方々のサポートに感謝したいと思ってます。

――ワイルドカードの試合で投げると思いますけれども、その点については

ポストシーズンのことに関しては、戦略的な部分があると思うので、僕の口からどうのこうのと言うつもりはないんですけど。

本当に、行けと言われたら行く準備、それが仕事だと思うので、どのシチュエーションでもしっかり準備をして対応したいなと思います。

――アウェイでもホームのような応援を受けますが、どう感じていますか？

すごく心強いですし、今日はベンチで投げるときは基本裏にいるので、ちょっとどっちが点が入ったのかなみたいな、アウトなのかな、ヒットなのかなというのがちょっと分かりづらいんですけど。

それぐらいドジャースのファンの方々の応援というのが、今日は印象的だったなと思います。

――現在のコマンド力（制球力）について、自身の評価は？最後の球(6回4番モレノへのスライダー＝中飛)は投げてはいけないところに投げてしまったようでしたが？

コマンドよりも質の方が状態がいいのが術後ですけど、それが一番、結果的にはいいピッチングができているかなと思ってます。

言われた通り、最後の球に関しては投げてはいけないところですし、そこで終わりのところではあるので、それを理解しつつ。

三振を取るべきシチュエーションだったと思うので、甘く入ってしまったというのは、結果的にアウトになりましたけど、そこは1つ反省点なのかなと思います。

――優勝を目前にリリーフ投手陣が苦しい状況が続いていますが？

ブルペン陣も一丸となっていると思いますし、結果は出てない期間に関しては、苦しいとは思いますけど。

それでも前半はブルペンのおかげで勝っている試合というのはいっぱいあるので。

打線に関しても最近下位打線を中心に、粘り強く得点するゲームでも増えていると思うので、ポジティブな部分もあるし、少しうまくいっていない部分というのもあると思うので、あと少しですけどね。

みんなで頑張りたいなと思います。

