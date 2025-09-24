24日未明、台風20号が発生し、日本周辺には3つの台風が存在しています。いずれも日本への影響はなさそうですが、ことしは台風シーズンが長くなる可能性があります。災害が起きたときに慣れ親しんだものを食べてもらいたいと、北九州市では地元の味「ぬか炊き」が、9月から備蓄食として販売されています。

北九州のソウルフード「ぬか炊き」を使った、おこわです。開発したのは、2003年から北九州市民の台所、旦過市場に店を構える藤田浩三さんです。





■ふじた・藤田浩三社長「もしもの時に、普段食べ慣れたものを食べられるのが一番幸せじゃないかなと思います。」■伊藤舞アナウンサー「ぬか炊きの味そのものです。食べ応えもありますし、魚の身も柔らかくて、ふわっとしたそのままです。ぬか炊きだけの非常食があっても、結局、ご飯が欲しくなりますが、これだと全部満たしてくれます。」ネット販売のみで、1パック1人前で800円です。5年間保存できます。

地元の味で心も満たされる非常食を目指し、2年かけて「ぬかだきおこわ」を完成させました。



■藤田社長

「心身ともに疲れ果てた時に本当に安心してほっとする、そういうものをこれからも守っていきたいと思っています。」

24日時点で、日本周辺には18号から20号まで、トリプル台風が発生しています。これらの台風は今のところ日本への影響はありませんが、気象予報士の堀井さんは、ことしは台風シーズンが平年より長くなる可能性があるとして注意を呼びかけます。

■堀井義方 気象予報士

「ことしは記録的な猛暑だったこともあり、日本近海周辺の海面水温が平年よりかなり高い状態が続いています。10月になっても、9月のように日本列島に近づいてくる台風が出てきてもおかしくない状況かと思います。」



まだまだ続くとみられる台風シーズン。いざという時に慌てなくていいように、日ごろからの備えが大切です。