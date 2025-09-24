高知ユナイテッドSCの小林大智選手などが9月24日に警察の一日署長に任命され、県民に自転車ヘルメットの着用などを呼びかけました。



高知市のこうち旅広場で行われた一日警察署長委嘱式は、9月21日から始まった秋の全国交通安全運動にあわせて行われたもので、高知署の肥本裕二署長から高知ユナイテッドSCの小林大智選手など3人に委嘱状が手渡されました。



選手たちは、近くのスーパーマーケットで交通安全グッズやチラシを買い物客に手渡しながら、安全運動の重点目標である自転車ヘルメットの着用や飲酒運転の根絶などを呼びかけていました。





■小林選手「やはり気持ちよく試合に来て応援してもらうには、行きも帰りも安全に帰ってもらう方が良いと思うので安全に来てもらい、僕らが試合に勝って気持ちよく帰ってもらえるように僕らもプレーで表現できるよう頑張っていく」今年に入り9月23日までに県内では559件の人身事故が発生し、14人が死亡しています。このうち、自転車が絡んだ事故の死者数は去年より3人多い4人となっていて、いずれもヘルメットを着用していなかったことから県警ではヘルメットの着用を強く呼びかけています。