王守双さんが制作した砣磯硯。（煙台＝新華社配信）

【新華社済南9月24日】中国山東省煙台市の沖、渤海の長島海域に浮かぶ砣磯（たき）島は、特有の石材「砣磯石」が産出されることで知られる。石質はきめ細かく、青黒い色をしており、長期間海水の侵食を受けることで内部に金色の線が走り、表面には波のような模様が浮かんでいる。宋代から硯（すずり）の材料とされ、砣磯硯は「金星雪浪硯」とも呼ばれてきた。

山東省の無形文化遺産に指定される長島砣磯硯彫刻技法の代表的伝承者、王守双（おう・しゅそう）さんは、1941年に生まれ、砣磯硯の彫刻に携わり50年近くになる。王さんによると、島の硯づくりの歴史は古く、毛筆の時代は硯の入手が難しかったことから、島民はやむなく砣磯石を使って硯を作っていたという。

弟子たちに硯づくりを教える王守双さん（右から２人目）。（煙台＝新華社配信）

幼い頃から書画が好きだった王さんは、硯を彫る際に石の形状に応じた構図や素材の特性を生かした細工を重視している。中国伝統絵画の「竜鳳呈祥」「松鶴延年」などのモチーフと島の風景を組み合わせ、独自の「海石文化」彫刻の風格を確立した。

王さんは「今は主に人材育成に力を入れ、各学校に足を運んで技術を教えている。子どもたちはとても喜んでくれる」と話す。王さんの影響を受け、今では娘や孫も砣磯硯彫刻に携わっている。（記者/朱暁光）

王守双さんが制作した砣磯硯。（煙台＝新華社配信）

王守双さんが制作した砣磯硯。（煙台＝新華社配信）

王守双さんが制作した砣磯硯。（煙台＝新華社配信）