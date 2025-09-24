アジア株 まちまち、豪州株は反落 アジア株 まちまち、豪州株は反落

東京時間18:04現在

香港ハンセン指数 26518.65（+359.53 +1.37%）

中国上海総合指数 3853.64（+31.81 +0.83%）

台湾加権指数 26196.73（-50.64 -0.19%）

韓国総合株価指数 3472.14（-14.05 -0.40%）

豪ＡＳＸ２００指数 8764.46（-81.47 -0.92%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81857.69（-244.41 -0.30%）



２４日のアジア株は、まちまち。前日の米国株の下落などを受けて、一部の市場では売り優勢で推移した。前日のパウエルＦＲＢ議長の講演で利下げに慎重姿勢が示されたことも重石となった。豪州株は反落。今日発表された８月の豪消費者物価指数が市場予想を上回り、利下げ期待の後退が売りにつながった。金融、ヘルスケア、ハイテク関連株などの下げが目立った。上海株や香港株は反発。半導体関連株の上げが目

立った。



上海総合指数は反発。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、銀行大手の中国工商銀行、発電設備・大型機械設備メーカーの上海電気集団が買われた。



香港ハンセン指数は大幅反発。電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、電子商取引のＪＤドットコム、インターネット関連サービスの騰訊控股（テンセント・ホールディングス）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。銀行大手のウエストパック銀行、健康関連企業のアンセル、医療情報会社のプロ･メディカス、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、インターネットメディア会社のカー・グループ、物流サービスのブランブルズ、自動車用アクセサリーのＡＲＢが売られた。

