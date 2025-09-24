ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８２、伊８１ｂｐ 拡大傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.743
フランス 3.562（+82）
イタリア 3.551（+81）
スペイン 3.293（+55）
オランダ 2.904（+16）
ギリシャ 3.415（+67）
ポルトガル 3.145（+40）
ベルギー 3.287（+54）
オーストリア 3.046（+30）
アイルランド 2.976（+23）
フィンランド 3.112（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
