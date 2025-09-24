ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８２、伊８１ｂｐ　拡大傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.743
フランス　　　3.562（+82）
イタリア　　　3.551（+81）
スペイン　　　3.293（+55）
オランダ　　　2.904（+16）
ギリシャ　　　3.415（+67）
ポルトガル　　　3.145（+40）
ベルギー　　　3.287（+54）
オーストリア　3.046（+30）
アイルランド　2.976（+23）
フィンランド　3.112（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）