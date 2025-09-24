千葉ロッテ、9・30に美馬学投手の引退セレモニー実施へ 古巣・楽天戦試合後スペシャルムービーの上映など
千葉ロッテマリーンズは24日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで30日に行われる東北楽天ゴールデンイーグル戦（午後6：00試合開始）の試合後に、今シーズン限りで引退を発表した美馬学投手の引退セレモニーを実施することを発表した。
セレモニーでは、現役生活15年間を振り返るスペシャルムービーの上映やあいさつ、グラウンド1周を予定。その他、センターバックスクリーンへの美馬学投手の背番号である「15」のフラッグ掲揚や球場正面の装飾が美馬投手の特別デザインに変わり、さらに引退記念ボード2万枚を各ゲートにて配置される。またこの日は、美馬学投手引退記念チケットも各ゲートにて来場者全員に渡される。
