国内外の哲学者や産業界トップらがＡＩ（人工知能）時代の「価値」について考える「第１回京都会議」（京都哲学研究所主催）は、２３、２４日の２日間の日程を終えて閉幕した。

会場の国立京都国際会館（京都市）には１８か国から延べ約６００人が集まり、「価値多層社会」の実現に向け、分野の枠を超えて対話を続けることの重要性を確認した。

２４日も活発な議論が行われ、最後に京都哲学研究所の共同代表理事を務める出口康夫・京大教授とＮＴＴの澤田純会長、シニア・グローバル・アドバイザーのドイツの哲学者マルクス・ガブリエル氏が総括した。

出口氏は、世界に様々な対立構造があることを踏まえ「（それを乗り越える）価値を作り続けていく。一緒に何かをすることで以前とは違うものを作り出す。そうした共同の身体行為を続けるほかに道はない」と述べた。ガブリエル氏は「日本には、与えることが受け取ることよりも重要視される文化があり、ビジネス界でも非常に大きな役割を果たしている。私たちも与えることを学び始めるべきだ」と締めくくった。

澤田氏は「京都会議のような運動をさらに広げていきたい。２回目を２年後（２０２７年）に開催し、次は宣言を発表したい」と話した。