【あすの天気】北日本中心に強い雨と風 九州南部は明け方にかけ大雨続く恐れ
【ポイント】
・九州南部は25日（木）明け方にかけて、局地的に非常に激しい雨。
・25日（木）は北日本を中心に雨と風が強く、荒れた天気に。
・関東は秋晴れだが、気温上昇。遠い台風の影響で、波がやや高い。
・26日（金）は真夏日続出。27日（土）は全国的に行楽日和。
【全国の天気】
湿った空気が流れ込み続けている九州南部では、25日（木）の明け方にかけて、大雨が続く恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。
一方、北〜東日本は秋の高気圧に広く覆われていますが、25日（木）は北日本に前線を伴った低気圧が近づき、雨が降り出すでしょう。北日本では風も強まり、荒れた天気になりそうです。
関東は晴れますが、気温が上がり、暑さを感じるようになりそうです。大阪や福岡は前日に続き、真夏日になる予想です。
■予想最低気温（前日差）
札幌 17度（＋4 9月上旬）
仙台 18度（＋1 9月中旬）
新潟 19度（＋1 9月中旬）
東京 19度（＋1 平年並み）
長野 18度（＋3 9月中旬）
名古屋 22度（＋2 9月中旬）
大阪 24度（±0 9月上旬）
広島 23度（＋1 9月上旬）
高知 23度（±0 9月上旬）
福岡 26度（＋1 熱帯夜）
鹿児島 26度（±0 熱帯夜）
那覇 28度（±0 熱帯夜）
■予想最高気温（前日差）
札幌 24度（±0 9月上旬）
仙台 25度（＋1 9月中旬）
新潟 26度（-3 9月中旬）
東京 29度（＋2 9月上旬）
長野 26度（-1 9月中旬）
名古屋 28度（＋1 平年並み）
大阪 30度（±0 9月中旬）
広島 28度（-1 平年並み）
高知 28度（-2 平年並み）
福岡 32度（-1 8月下旬）
鹿児島 31度（＋1 9月中旬）
那覇 33度（＋1 真夏並み）
【週間予報】
天気は周期的です。26日（金）〜27日（土）にかけては晴れる所が多いでしょう。26日（金）は気温が上がり、西〜東日本の広い範囲で再び、真夏日になりそうです。28日（日）〜29日（月）は各地で雨が降る見込みです。週末のおでかけは土曜日がおすすめです。まもなく10月となりますが、日中はまだまだ半袖で過ごせる暑さが続きそうです。ただ、朝晩は冷え込みますので、服装はご注意ください。