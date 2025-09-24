【ポイント】

・九州南部は25日（木）明け方にかけて、局地的に非常に激しい雨。

・25日（木）は北日本を中心に雨と風が強く、荒れた天気に。

・関東は秋晴れだが、気温上昇。遠い台風の影響で、波がやや高い。

・26日（金）は真夏日続出。27日（土）は全国的に行楽日和。

【全国の天気】

湿った空気が流れ込み続けている九州南部では、25日（木）の明け方にかけて、大雨が続く恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。

一方、北〜東日本は秋の高気圧に広く覆われていますが、25日（木）は北日本に前線を伴った低気圧が近づき、雨が降り出すでしょう。北日本では風も強まり、荒れた天気になりそうです。

関東は晴れますが、気温が上がり、暑さを感じるようになりそうです。大阪や福岡は前日に続き、真夏日になる予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 17度（＋4 9月上旬）

仙台 18度（＋1 9月中旬）

新潟 19度（＋1 9月中旬）

東京 19度（＋1 平年並み）

長野 18度（＋3 9月中旬）

名古屋 22度（＋2 9月中旬）

大阪 24度（±0 9月上旬）

広島 23度（＋1 9月上旬）

高知 23度（±0 9月上旬）

福岡 26度（＋1 熱帯夜）

鹿児島 26度（±0 熱帯夜）

那覇 28度（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 24度（±0 9月上旬）

仙台 25度（＋1 9月中旬）

新潟 26度（-3 9月中旬）

東京 29度（＋2 9月上旬）

長野 26度（-1 9月中旬）

名古屋 28度（＋1 平年並み）

大阪 30度（±0 9月中旬）

広島 28度（-1 平年並み）

高知 28度（-2 平年並み）

福岡 32度（-1 8月下旬）

鹿児島 31度（＋1 9月中旬）

那覇 33度（＋1 真夏並み）

【週間予報】

天気は周期的です。26日（金）〜27日（土）にかけては晴れる所が多いでしょう。26日（金）は気温が上がり、西〜東日本の広い範囲で再び、真夏日になりそうです。28日（日）〜29日（月）は各地で雨が降る見込みです。週末のおでかけは土曜日がおすすめです。

まもなく10月となりますが、日中はまだまだ半袖で過ごせる暑さが続きそうです。ただ、朝晩は冷え込みますので、服装はご注意ください。