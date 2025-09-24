日テレNEWS NNN

【ポイント】

・九州南部は25日（木）明け方にかけて、局地的に非常に激しい雨。
・25日（木）は北日本を中心に雨と風が強く、荒れた天気に。
・関東は秋晴れだが、気温上昇。遠い台風の影響で、波がやや高い。
・26日（金）は真夏日続出。27日（土）は全国的に行楽日和。

【全国の天気】

湿った空気が流れ込み続けている九州南部では、25日（木）の明け方にかけて、大雨が続く恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。

一方、北〜東日本は秋の高気圧に広く覆われていますが、25日（木）は北日本に前線を伴った低気圧が近づき、雨が降り出すでしょう。北日本では風も強まり、荒れた天気になりそうです。

関東は晴れますが、気温が上がり、暑さを感じるようになりそうです。大阪や福岡は前日に続き、真夏日になる予想です。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　17度（＋4　9月上旬）
仙台　　18度（＋1　9月中旬）
新潟　　19度（＋1　9月中旬）
東京　　19度（＋1　平年並み）
長野　　18度（＋3　9月中旬）
名古屋　22度（＋2　9月中旬）
大阪　　24度（±0　9月上旬）
広島　　23度（＋1　9月上旬）
高知　　23度（±0　9月上旬）
福岡　　26度（＋1　熱帯夜）
鹿児島　26度（±0　熱帯夜）
那覇　　28度（±0　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　24度（±0　9月上旬）
仙台　　25度（＋1　9月中旬）
新潟　　26度（-3　9月中旬）
東京　　29度（＋2　9月上旬）
長野　　26度（-1　9月中旬）
名古屋　28度（＋1　平年並み）
大阪　　30度（±0　9月中旬）
広島　　28度（-1　平年並み）
高知　　28度（-2　平年並み）
福岡　　32度（-1　8月下旬）
鹿児島　31度（＋1　9月中旬）
那覇　　33度（＋1　真夏並み）

【週間予報】

天気は周期的です。26日（金）〜27日（土）にかけては晴れる所が多いでしょう。26日（金）は気温が上がり、西〜東日本の広い範囲で再び、真夏日になりそうです。28日（日）〜29日（月）は各地で雨が降る見込みです。週末のおでかけは土曜日がおすすめです。

まもなく10月となりますが、日中はまだまだ半袖で過ごせる暑さが続きそうです。ただ、朝晩は冷え込みますので、服装はご注意ください。