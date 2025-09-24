カレーを作って「給食もカレーだった」と言われたら？“夕飯あるある”にミキティが痛快回答

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

9月23日（火）に放送された同番組では、「小学生のお悩み相談」を実施。給食に関する悩みは、子どもも親もあるようで…。

【映像】自分の子どもが「レバーの日だから学校行きたくない」と言ったらどうする？

今回番組に、小学2年生の男子から「給食のレバーが嫌で学校に行きたくない日がある」という悩みが寄せられた。

スタジオでは子どもの給食の話題に。「もし自分の子どもが“レバーの日だから行きたくない”と言ったらどうする？」と問われた藤本は、「レバー食べなくていいよ、と言う」と回答。そのうえで教師にも「うちはレバー食べません！すみません！“食べるくらいだったら学校行きたくない”って言うんで、もう食べさせなくていいです」と伝えるとした。

さらに藤本は「うちは献立表をすぐ捨てちゃってる」と明かす。そのため「カレー作ったら子どもに“今日カレーだった”と言われるときがある」そうだが、横澤も「めちゃくちゃある、それ！」と共感。「保育園と私がカレーを作るペースが同じなんですよ」と困ったように語っていた。

給食と自宅の夕食でカレーが被った際、藤本は「やったね、カレー2回も食べられるじゃん」と子どもに言うのだそう。これには横澤は「ポジティブ！」と笑い出す。「学校のカレーとうちのカレーは違うから」と堂々としていると話す藤本に、横澤も「そうですよね、食べ比べしてごらん、くらいの」とうなずいていた。