A東京がバレーボールの東京グレートベアーズとコラボウィークを開催…プレゼント企画や限定グッズ販売も

9月24日、Bリーグのアルバルク東京とバレーボールのSVリーグに所属する東京グレートベアーズが、コラボレーションウィークを開催することを発表した。

ともに東京都を拠点に活動している両クラブはトップリーグに所属。今回のコラボレーション企画ではお互いのホームゲーム開催日に、それぞれ選手とマスコットが登場するという。

Bリーグの試合では、11月12日の宇都宮ブレックス戦、15日と16日の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦に、東京グレートベアーズの選手とマスコットのグレベアくんが登場。13日と14日に行われるSVリーグ、東京グレートベアーズvsウルフドッグス名古屋の2試合にA東京の選手とルークが駆けつける。

このコラボレーションウィーク期間の来場者には、数量限定でポストカードの配布や選手サイングッズのプレゼント企画もあり、さらに両クラブマスコットのコラボアイテムの販売も予定されている。

試合は全てTOYOTA ARENA TOKYOで行われ、両クラブファン注目の5日間になるだろう。







【動画】いよいよBリーグのシーズン開幕を迎えるTOYOTA ARENA TOKYO