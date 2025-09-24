　日本サッカー協会(JFA)は24日、国内トレーニングキャンプに臨むU-17日本代表候補メンバーを発表した。

　今季トップチームに昇格したFW浅田大翔(横浜FM)、7月7日にプロ契約を締結したFW北原槙(FC東京)と、飛び級のJリーガーも名を連ねている。

　トレーニングキャンプは9月27日から10月1日まで実施。9月28日に大阪体育大と、10月1日に関西学院大、びわこ成蹊スポーツ大とトレーニングマッチを行う。

以下、U-17日本代表候補メンバー

■スタッフ

▽監督

廣山望

▽コーチ

大畑開

▽GKコーチ

山岸範宏

▽フィジカルコーチ

佐藤哲哉

▽テクニカルスタッフ

白石通史

■選手

▽GK

平野稜太(大分U-18)

松浦大翔(新潟U-18)

佐藤陸斗(山形ユース)

▽DF

針生涼太(清水ユース)

佐藤桜久(柏U-18)

田中義峯(浦和ユース)

篠崎健人(市立船橋高)

竹野楓太(神村学園高)

藤井翔大(横浜FMユース)

児玉一成(京都U-18)

藤田明日翔(川崎F U-18)

メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)

▽MF

瀬口大翔(神戸U-18)

川本大善(柏U-18)

加藤海輝(横浜FMユース)

大貫琉偉(鹿島ユース)

神田泰斗(大宮U18)

姫野誠(千葉U-18)

和田武士(浦和ユース)

▽FW

浅田大翔(横浜FM)

小林志紋(広島ユース)

平島大悟(鹿島ユース)

谷大地(鳥栖U-18)

マギージェラニー蓮(琉球U-18)

北原槙(FC東京)