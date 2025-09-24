飛び級のJ1選手2名も選出! 国内キャンプに向けたU-17日本代表候補メンバー発表
日本サッカー協会(JFA)は24日、国内トレーニングキャンプに臨むU-17日本代表候補メンバーを発表した。
今季トップチームに昇格したFW浅田大翔(横浜FM)、7月7日にプロ契約を締結したFW北原槙(FC東京)と、飛び級のJリーガーも名を連ねている。
トレーニングキャンプは9月27日から10月1日まで実施。9月28日に大阪体育大と、10月1日に関西学院大、びわこ成蹊スポーツ大とトレーニングマッチを行う。
以下、U-17日本代表候補メンバー
■スタッフ
▽監督
廣山望
▽コーチ
大畑開
▽GKコーチ
山岸範宏
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉
▽テクニカルスタッフ
白石通史
■選手
▽GK
平野稜太(大分U-18)
松浦大翔(新潟U-18)
佐藤陸斗(山形ユース)
▽DF
針生涼太(清水ユース)
佐藤桜久(柏U-18)
田中義峯(浦和ユース)
篠崎健人(市立船橋高)
竹野楓太(神村学園高)
藤井翔大(横浜FMユース)
児玉一成(京都U-18)
藤田明日翔(川崎F U-18)
メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
▽MF
瀬口大翔(神戸U-18)
川本大善(柏U-18)
加藤海輝(横浜FMユース)
大貫琉偉(鹿島ユース)
神田泰斗(大宮U18)
姫野誠(千葉U-18)
和田武士(浦和ユース)
▽FW
浅田大翔(横浜FM)
小林志紋(広島ユース)
平島大悟(鹿島ユース)
谷大地(鳥栖U-18)
マギージェラニー蓮(琉球U-18)
北原槙(FC東京)
