¥¶¥¤¥ª¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤¬·ãÁé¤»¡ÖÂç³Ø»þÂå°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¼«¿®¤È°ÕÍß
¡¡¥¶¥¤¥ª¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¡£ÆùÂÎ¤â¡¢Àº¿ÀÌÌ¤â――¡£
¡¡¥Ë¥åー¥ª¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Ï2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¤ò³«ºÅ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤Î¸åÇ¤¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ç¤¢¤ë¥¶¥¤¥ª¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ1¤ò°ìÌÜ¸«¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¶¥¤¥ª¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ïº£²Æ¤Ë¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á°Ê¾å¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤«¤é¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥¶¥¤¥ª¥ó¤ÎÂè°ìÀ¼¤«¤é¤ÏÀ¶¡¹¤·¤µ¤ÈÄø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Í¡£¤³¤Î²Æ¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥¸¥çー¡Ê¡¦¥Ç¥å¥Þー¥¹µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ë¤ä¥È¥í¥¤¡Ê¡¦¥¦¥£ー¥Ðー¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢T¡¦¥¹¥×ー¥ó¡Ê¥Æ¥ì¥µ¡¦¥¦¥£¥¶ー¥¹¥×ー¥ó¡Ë¤È¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¡£¥¸¥çー¤Ï¸«¤¿ÄÌ¤ê¤Î¿Í¤À¡£ËÍ¤ËÀÕÇ¤¤òµá¤á¡¢Âç¤¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡£¹â¤¤´ð½à¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤·ËÍ¤¬µ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¤¹¤°¤ËÀµ¤·¤¤Æ»¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô¥·ー¥º¥óÁ°¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ËµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ç¥å¥Þー¥¹¤Ï¡¢¡È¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º¡É»þÂå¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ëµ¬Î§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¿Â»ÎÅª¤Ê¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¿®Íê¤È°ÚÉÝ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃËÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡£Èà¤é¤ÏËÍ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¡ØÀäÂÐ¤Ë¼ºË¾¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Èà¤é¤¬ËÜµ¤¤Ç¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¥¸¥çー¡¦¥Ç¥å¥Þー¥¹¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡£NBA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¡¢¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿Í¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤Ç¥²ー¥à¤ò¸ì¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤À¤è¡£¡Ê¥¹¥¯¥ê¥áー¥¸¤â¡Ë¥¸¥çー¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½À¤Ê¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µã¤¸À¤Ï¤Ê¤·¡£¤¿¤À¤ä¤ë¤À¤±¤À¡×
¢¡¢£¡Ö¥¸¥à¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ïー¥Ðー¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥×ー¥ë¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áGetty Images
¡¡µ¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ãÊÑ¤·¤¿ÆùÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥£¥êー¡¦¥°¥êー¥ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤Î²Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ー»°À¤¤â¡ÖÈà¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¤³¤Î²Æ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Î¥È¥ìー¥Êー¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Üー¥ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤¥×¥é¥ó¤ò·×²è¤·¤¿¤ó¤À¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢µîÇ¯¤Î¤½¤Î»þ´ü¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ä¹â¹»»þÂå°ÊÍè¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥à¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äµåÃÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¶¥¤¥ª¥ó¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Áー¥à¥áー¥È¤¿¤Á¤Ë¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥à¤äCJ¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤¬µî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ë¤Ï¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤äÈ¯¸À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¥Þ¥Ã¥«¥é¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥×ー¥ë¤È¥±¥Ü¥ó¡¦¥ëー¥Ëー¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤¤è¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¥ª¥Õ¤òÀï¤¤¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¥ëー¥Ëー¤Ï¡È¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡É¤À¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï±¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Èà¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£Â®¤¤Å¸³«¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¥³ー¥È¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¶¥¤¥ª¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¡¢µ¿¤¤¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤Î·üÇ°¤Ï¥±¥¬¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥å¥Þー¥¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò½É¤·¤¿¸½ºß¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢µ´¤Ë¶âËÀ¤Î¾õÂÖ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¤Ç°ìÌöËÄ¤é¤ó¤À¡£²øÊª¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢ÂçË½¤ì¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
