SHINeeのONEWが、10月1日にリリースする日本2ndミニアルバム『SAKU』のトラックリストとハイライトメドレー、コメンタリーを公開した。

（関連：【映像あり】SHINee ONEW、日本2ndミニアルバム『SAKU』のハイライトメドレー＆コメンタリー）

今作は全5曲で構成。タイトル曲である「花のように」は、“大切な人と出会えたことは、いつまでも色褪せない大事な思い出になる。あなたの心の中にあの日一緒に見た花はまだ咲いていますか？”という、暖かさもありながら儚さを感じる楽曲になっている。

また、ハイライトメドレーでは、ONEWのジャケット写真撮影風景に合わせて、今作の楽曲の一部分を公開。コメンタリーでは、ONEWがそれぞれの楽曲に関する思いを語っている。

なお、ONEWは10月には3年ぶりとなる日本武道館公演『2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN JAPAN』の3デイズ開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）