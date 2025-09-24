県内ではクマの出没が相次いでいます。酒田市では、美術館近くで相次いでクマが目撃され、きょうも市や警察が注意を呼び掛けました。

【写真を見る】県内各地でクマの目撃相次ぐ 美術館そばに出没や農園で食害も（山形）





警察によりますと、きのう午前11時すぎ、酒田市坂野辺新田でビニールハウスのブドウが食べられているのが確認されました。近くからはクマのものとみられるフンが見つかっています。





午後1時すぎに東北公益文科大学近くでクマが目撃され、午後2時過ぎには酒田市美術館の西側にいるのが確認されました。午後2時30分過ぎには出羽遊心館の東側で目撃されています。





現場は林に隣接していますが、住宅街も近くにある場所です。クマは林の周辺を動き回っているとみられています。



きょうに入ってからはクマは確認されていませんが、市が近くの住民にクマへの注意を呼び掛けています。



このほか、県内ではきのう午後8時頃、寒河江市柴橋の主要地方道天童寒河江線でクマが目撃されました。





また鶴岡市下清水でも、きのう午後6時ごろにクマが目撃されています。



いずれも人や物への被害は確認されていませんが、市や警察などが注意を呼び掛けています。