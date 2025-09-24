明日9月25日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「国税局＆すぐやる課 闇に潜む敵を撃退SP」をお届け。

悪質な税金逃れを取り締まる「突破国税局」は、レインボー扮する若手調査官が脱税を繰り返す飲食店経営者と対決。店の内偵調査で得た情報や社長の資産状況から、売上の改竄や人件費の水増しなどで多額の税逃れをしていることを確信。しかし、社長の家を細かくチェックしても肝心の証拠が見つからない。必ずどこかに現金や隠し通帳などがあるはずなのだが…一体どのような方法で隠しているのか？

スタジオには、2年ぶりに俳優の生瀬勝久が登場。出演ドラマとのコラボで「突破交番」にも出演したことがある生瀬はMCの内村光良からどんな現場だったかを聞かれ「あのときのセリフですか？お前が犯人だ」と答えつつ「（たぶん）違うと思う(笑)。あの、何かとにかく楽しかったことを覚えています」と曖昧な記憶ながら、いい雰囲気だったことを明かす。

＝LOVEの齋藤樹愛羅と野口衣織は番組初登場。若手税務調査官に扮したレインボー・ジャンボたかおの演技に「見開いた目が大きくて、見ながら吸い込まれそうになりました」と、ジャンボ自身の特徴を生かした“顔芸”(？)に興味津々。サンドウィッチマン・富澤たけしも「クセになっちゃう」と“俳優・ジャンボ”の個性にやみつきに!?

おなじみの「なんでもスグやる課」では、堤防の地盤を破壊するモグラと対峙。連日続いた大雨とモグラの河川敷に地滑りが発生。モグラの巣作りによって穴だらけになった地盤に雨水が流れ込むことによって堤防は著しく弱体化しており、また大雨が降ると崩れてしまう危険性も。住民からの依頼を受けたスグやる課はモグラ退治に出動。特製の捕獲器や巣穴に煙を充満させてモグラを追い込む煙幕作戦を仕掛けていくが…。

スタジオの＝LOVE・野口は「どうすればいいんだろうと思ったんですけど…」とすぐやる課メンバーを苦しめたモグラの賢さに驚愕。見事モグラを撃退したスグやる課の面々を演じる、野田クリスタル＆尾形貴弘の熱血演技にも注目。