県が計画する新たな総合体育館、スポーツ・コンベンションセンターについてです。今の県議会には、整備の見直しなどを求める陳情112件が出されていて、24日の常任委員会で審査されました。審査の結果、陳情112件は不採択となり県議会の委員会として改めてゴーサインを出しました。



県が進める新たな体育館、スポーツ・コンベンションセンターについて県議会6月定例会では設計費、約9億円を盛り込んだ一般会計補正予算案が可決されています。今の議会には設計費用約9億円の撤回など整備の見直しを求める陳情が112件、早期の整備を求める陳情が2件出され、24日の文教観光委員会で審査されました。





整備の見直しを求める陳情については。（自民党・永井章義委員）「前回の委員会において集中的に議論、審査等を行ったうえで設計に要する費用を可決したところ。不採択でお願いします」（無所属・橋口住眞委員）「住民、利用者のニーズ調査を行う必要性があると思う。採択でお願いします」整備の見直しを求める陳情112件は不採択。整備の推進や県民への情報提供を求める陳情は継続審査となりました。一方、鹿児島港本港区の住吉町15番街区の再開発について、県は9月、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光を最優秀提案者に選んでいます。応募したのが1社のみだったことや評価委員会のメンバー6人のうち半分が県の職員だったことについて議論の公平性を問う声が上がりました。（県観光文化スポーツ部・桑代毅彦部長）「各委員それぞれの専門性というか持ち場があって県職員も3人入っているがその目線で見た結果こういう点数（評価）になった」県は、事業者の選定のあり方に問題はなかったと強調しました。