主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 23( 23)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 2( 0)
日経225ミニ 12月限 598( 598)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 70( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 54( 54)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2089( 1049)
3月限 10( 10)
TOPIX先物 12月限 367( 343)
日経225ミニ 10月限 8456( 4266)
11月限 180( 52)
12月限 132763( 62121)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 893( 519)
3月限 9( 3)
日経225ミニ 10月限 4933( 1927)
11月限 51( 13)
12月限 72921( 36889)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 161( 161)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 705( 705)
11月限 175( 175)
12月限 8987( 8987)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1079( 1079)
3月限 32( 32)
TOPIX先物 12月限 46( 46)
日経225ミニ 10月限 992( 992)
11月限 17( 17)
12月限 57145( 57145)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
