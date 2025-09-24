　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　23(　　　23)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 598(　　 598)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　70(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　54(　　　54)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2089(　　1049)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 367(　　 343)
日経225ミニ　 　10月限　　　　8456(　　4266)
　　　　　 　 　11月限　　　　 180(　　　52)
　　　　　 　 　12月限　　　132763(　 62121)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 893(　　 519)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 3)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4933(　　1927)
　　　　　 　 　11月限　　　　　51(　　　13)
　　　　　 　 　12月限　　　 72921(　 36889)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 161(　　 161)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 705(　　 705)
　　　　　 　 　11月限　　　　 175(　　 175)
　　　　　 　 　12月限　　　　8987(　　8987)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1079(　　1079)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　46(　　　46)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 992(　　 992)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　12月限　　　 57145(　 57145)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

