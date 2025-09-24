椎名林檎「ありあまる富」をUNCHAINがカバー！「“静と動”の対比を際立たせました」（谷川正憲）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』。その第44弾となる「ありあまる富 × UNCHAIN」のMVが、9月26日18時にYouTubeでプレミア公開される。

■「ありあまる富」は、メッセージ性の強いバラード

今作は京都出身の実力派バンド、UNCHAINがカバーし、楽曲にあらたな解釈と深度を与えた。

椎名林檎による原曲「ありあまる富」は、TBS系ドラマ『スマイル』の主題歌としても知られ、“真の豊かさとは何か”を静かに問いかけるメッセージ性の強いバラード。UNCHAINはその本質を丁寧にすくい取りつつ、バンドならではの洗練されたグルーヴと圧倒的な歌唱で再構築した。ジャンルを超えた表現で、2025年のリスナーに新しい「価値」のかたちを投げかける。

UNCHAINのカバーによって、「ありあまる富」はよりアーシーでレイドバックした質感に生まれ変わった。

ファズギターやオルタナ的な要素を随所に取り入れたアレンジは、原曲の持つ静謐さをさらに引き立て、メッセージ性の強い歌詞に深みと重みを加えている。テンポをやや落としたことで、楽曲全体が醸し出す“余白”や“間”が際立ち、UNCHAINならではの表現力と音楽的な解釈が光る一曲となっている。

ビジュアルは、イラストレーターのyknによる描き下ろし。静寂のなかにある“ありあまる豊かさ”を感じさせる印象的な一枚が、音と共鳴する世界観を形成している。

■UNCHAIN谷川正憲 コメント

「ありあまる富」は、リリース当初から好きだった渋さのある名曲です。歌詞が持つ“価値とは何か”というテーマは、音楽が消費されるスピードの早い今だからこそ、より深く響くと思い選曲しました。

アレンジでは、原曲の持つアコースティックギターや歪んだギターの質感を活かしつつ、3人体制のUNCHAINとして、余計な音を足さず、テンポを落として“静と動”の対比を際立たせました。原曲へのリスペクトを忘れずに、別の角度からこの楽曲の魅力を引き出せたと思います。

■イラストレーター・ykn コメント

今回のイラストでは、ゴージャスな雰囲気を出すために、衣装や装飾品のバランス調整にこだわりました。

女性の惹きつけるような表情にもご注目いただきたたいです。

■関連リンク

『Newtro』OFFICIAL YouTube

Newtro OFFICIAL X

https://twitter.com/Newtro_Japan

Newtro OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/newtro_japan/

UNCHAIN OFFICIAL SITE

http://virusoul.net/unchain/

■「ありあまる富」×Newtro キービジュアル